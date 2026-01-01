田徑》2026年好彩頭！18歲小將羅盛欽20公里競走處女秀改寫全國紀錄

羅聖欽（右）打破男子20公里競走全國紀錄，與教練翁竹毅（左）賽後合照（教練翁竹毅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年第一天就傳來好消息！北市陽明高中18歲小將羅聖欽首度參加20公里競走正式賽事，就繳出打破全國紀錄的1小時22分59秒，在日本東京元旦競走錦標賽男子20公里競走拿下第7名。

羅聖欽去年11月底才在廣島以19分53秒57的成績，成為台灣U18、U20的男子5000公尺競走全國紀錄保持人，目前在世界U18排在第15，並在1個月後改寫許嘉維在20公里競走的1小時23分43秒，以1小時22分59寫下全國新猷。

在廣島比賽後，教練翁竹毅就為羅聖欽加入長距離的訓練，瞄準1個月後在東京舉行的20公里競走賽事，「其實從5000公尺跳到20公里的比賽，距離拉長，不但是體能考驗，對心理壓力也很大，而且他只有18歲，這已經是超乎年齡的挑戰。」

對於羅聖欽迅速展露頭角，但翁竹毅認為他並非「天才型選手」，而是來自於他對自己的個人要求，且勇於嘗試突破，不會輕易放棄的心態，加上現在有運動科學、運動營養學和運動心理的幫助相輔相成，才能讓他不斷進步。

過去羅聖欽只參加過10公里的賽事，這是他生涯首場20公里競走正式賽事，翁竹毅表示，其實在台灣模擬比賽時就知道他的狀況，賽前就以達標名古屋亞運1小時27分08秒為第一要務，全國紀錄也在目標內，「今天東京氣溫大概只有6度，加上沒有風，而他自己狀態也不錯，很開心他有發揮訓練時應有的實力。」

翁竹毅透露，羅聖欽在完賽後也開心不已，為自己在新的一年添得好彩頭，接下來他會按部就班訓練，目標5月的U20亞洲田徑錦標賽和8月的世界Ｕ20田徑錦標賽，在青年舞台先站穩腳步，證明台灣競走有與世界高手一拚的實力，接著踏上名古屋亞運的征途。

另外，詹泳逵也在該場比賽的20公里競走走出破個人最佳的1小時24分18秒、獲得第12名，同樣達到名古屋亞運會的參賽標準。

羅聖欽（中）打破男子20公里競走全國紀錄（教練翁竹毅提供）

