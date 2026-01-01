自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑》2026年好彩頭！18歲小將羅盛欽20公里競走處女秀改寫全國紀錄

2026/01/01 14:48

羅聖欽（右）打破男子20公里競走全國紀錄，與教練翁竹毅（左）賽後合照（教練翁竹毅提供）羅聖欽（右）打破男子20公里競走全國紀錄，與教練翁竹毅（左）賽後合照（教練翁竹毅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年第一天就傳來好消息！北市陽明高中18歲小將羅聖欽首度參加20公里競走正式賽事，就繳出打破全國紀錄的1小時22分59秒，在日本東京元旦競走錦標賽男子20公里競走拿下第7名。

羅聖欽去年11月底才在廣島以19分53秒57的成績，成為台灣U18、U20的男子5000公尺競走全國紀錄保持人，目前在世界U18排在第15，並在1個月後改寫許嘉維在20公里競走的1小時23分43秒，以1小時22分59寫下全國新猷。

在廣島比賽後，教練翁竹毅就為羅聖欽加入長距離的訓練，瞄準1個月後在東京舉行的20公里競走賽事，「其實從5000公尺跳到20公里的比賽，距離拉長，不但是體能考驗，對心理壓力也很大，而且他只有18歲，這已經是超乎年齡的挑戰。」

對於羅聖欽迅速展露頭角，但翁竹毅認為他並非「天才型選手」，而是來自於他對自己的個人要求，且勇於嘗試突破，不會輕易放棄的心態，加上現在有運動科學、運動營養學和運動心理的幫助相輔相成，才能讓他不斷進步。

過去羅聖欽只參加過10公里的賽事，這是他生涯首場20公里競走正式賽事，翁竹毅表示，其實在台灣模擬比賽時就知道他的狀況，賽前就以達標名古屋亞運1小時27分08秒為第一要務，全國紀錄也在目標內，「今天東京氣溫大概只有6度，加上沒有風，而他自己狀態也不錯，很開心他有發揮訓練時應有的實力。」

翁竹毅透露，羅聖欽在完賽後也開心不已，為自己在新的一年添得好彩頭，接下來他會按部就班訓練，目標5月的U20亞洲田徑錦標賽和8月的世界Ｕ20田徑錦標賽，在青年舞台先站穩腳步，證明台灣競走有與世界高手一拚的實力，接著踏上名古屋亞運的征途。

另外，詹泳逵也在該場比賽的20公里競走走出破個人最佳的1小時24分18秒、獲得第12名，同樣達到名古屋亞運會的參賽標準。

羅聖欽（中）打破男子20公里競走全國紀錄（教練翁竹毅提供）羅聖欽（中）打破男子20公里競走全國紀錄（教練翁竹毅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中