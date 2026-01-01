自由電子報
MLB》打擊、守備能力遭美媒看衰 村上宗隆笑：真的有點吵

2026/01/01 17:29

村上宗隆。（資料照，路透）村上宗隆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子強打村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪，他接受日媒《產經體育》專訪時，對於美國媒體質疑他的揮空率和守備能力，村上宗隆完全不把這些「雜音」放在心上，要以強烈的決心挑戰大聯盟。

村上宗隆曾在2022年交出單季56轟創日職本土選手新紀錄，該年締造中央聯盟打擊三冠王壯舉。村上宗隆在日職生涯8年累積246轟，三度摘得中央聯盟全壘打王。

權威美媒《The Athletic》記者布里頓（Tim Britton）曾預測村上宗隆能拿8年1.585億美元（約新台幣50億）左右的大約，未料市場意外冷淡，村上宗隆最終以2年3400萬美元加入白襪隊。

村上宗隆接受《產經體育》專訪，對於到大聯盟賽場沒有穩定的先發位置，他已經做好心理準備，「只能全力以赴，現在就是專心面對棒球、努力下去就好。能在美國長久地打球是我目前最大的目標，而要實現這一點，就只能不斷拿出成績，我希望能真正走出一條『在大聯盟全力以赴、問心無愧』的棒球人生』。」

不少美國媒體評價村上宗隆的被三振率過高、守備方面欠佳等等，村上宗隆對此不太在意，「在一個數據至上的世界，當然會聽到各種評論，但我覺得『不試試看怎麼知道呢』，所以一邊想著『真的很吵耶』，同時也有『就是要做給你們看』的心情，還有『不試試看誰知道』的想法。當然，（大聯盟投手群）的平均球速會更快，整體力量水準也是更高層級，我很清楚這點，所以正在一邊思考、一邊努力去適應。」

村上宗隆從去年11月7日正式透過入札制度挑戰大聯盟，這段期間兩度遠赴美國，一邊訓練、一邊等在球隊報價，未料自由市場陷入停滯，讓他遲遲等不到正式報價。這段煎熬期讓村上宗隆認為自己成長很多，「那段時間很辛苦，我安排練3天、休1天的行程，無論在任何情況都沒有妥協，能夠堅持下來，真的覺得自己成長很多...那段時間精神上真的很煎熬，就像是跟自己的戰鬥，我絕對不想輸。」

