NBA》「斑馬」溫班亞瑪提前傷退、說明傷勢 透露差點就回球場比賽

溫班亞瑪傷退。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天交出31分，錢帕尼（Julian Champagnie）砍進11分三分球、貢獻全場最高的36分，幫助馬刺以134比132擊敗尼克。不過，溫班亞瑪在末節爭搶籃板時受傷退場，將在美國時間週四做檢查。

此戰第四節剩下10分32秒時，溫班亞瑪在爭搶籃板時不慎左膝突然扭到、當下倒地，隨後一瘸一拐地走回休息室，就沒有再回到球場上。溫班亞瑪今上場24分鐘，交出31分、13籃板、1次阻攻的表現。

溫班亞瑪賽後表示，他的傷勢為膝蓋「過度伸展」，初步檢查並未發現其他問題，他計畫在美國時間週四做進一步檢查。

溫班亞瑪。（美聯社）

「我當時其實很有信心，幾乎要回到場上。但他們把我攔下來了。只是一次過度伸展，應該是很輕微，不過明年還是要把所有檢查都做完，確認一切都沒有問題。」溫班亞瑪說，「我預計下一場比賽就能回歸。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞瑪末節回到球隊板凳席，對他的傷勢感到樂觀。

溫班亞瑪本季曾因左小腿拉傷，缺席12場比賽，並以替補身分出賽控制上場時間，直到美國時間12月27日才重返先發陣容。

溫班亞瑪。（美聯社）

