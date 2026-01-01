自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》「斑馬」溫班亞瑪提前傷退、說明傷勢 透露差點就回球場比賽

2026/01/01 16:40

溫班亞瑪傷退。（法新社）溫班亞瑪傷退。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天交出31分，錢帕尼（Julian Champagnie）砍進11分三分球、貢獻全場最高的36分，幫助馬刺以134比132擊敗尼克。不過，溫班亞瑪在末節爭搶籃板時受傷退場，將在美國時間週四做檢查。

此戰第四節剩下10分32秒時，溫班亞瑪在爭搶籃板時不慎左膝突然扭到、當下倒地，隨後一瘸一拐地走回休息室，就沒有再回到球場上。溫班亞瑪今上場24分鐘，交出31分、13籃板、1次阻攻的表現。

溫班亞瑪賽後表示，他的傷勢為膝蓋「過度伸展」，初步檢查並未發現其他問題，他計畫在美國時間週四做進一步檢查。

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

「我當時其實很有信心，幾乎要回到場上。但他們把我攔下來了。只是一次過度伸展，應該是很輕微，不過明年還是要把所有檢查都做完，確認一切都沒有問題。」溫班亞瑪說，「我預計下一場比賽就能回歸。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞瑪末節回到球隊板凳席，對他的傷勢感到樂觀。

溫班亞瑪本季曾因左小腿拉傷，缺席12場比賽，並以替補身分出賽控制上場時間，直到美國時間12月27日才重返先發陣容。

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中