NBA》灰狼慘遭老鷹打爆 愛德華茲提前自行離場讓教頭有話要說

〔體育中心／綜合報導〕西部排名第6的灰狼，今天意外在客場以102比126慘敗東部第10的老鷹。灰狼總教練芬屈（Chris Finch）在末節提前把先發陣容換下來，由替補球員上陣，這讓灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）很不滿，當下離開板凳區回休息室。芬屈賽後表示，愛德華茲應該要留在板凳區。

此戰第四節剩下7分52秒時，當時灰狼以80比109大幅落後，芬屈決定把先發陣容換下，讓替補群上場比賽。這時愛德華茲扔掉毛巾、離開板凳區，直接走回休息室，同時賽後也沒有接受採訪。

對於愛德華茲提前離場，芬屈說，「他顯然對場上的表現感到挫折，這種情緒可以理解，但他仍然必須留在場邊，支持自己的球隊。」

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）談到球隊狀況時直言，「看起來不像一支想要爭冠的球隊，感覺我們完全沒有任何活力...任何鬥志。」

「進攻端，感覺像是打個人運動，防守端讓人覺得完全沒有額外的拚勁，我認為這兩件事是相互關聯的。」戈貝爾說道。

灰狼近4場吞3敗，芬屈說，「你只能把它看作是賽季中期的一段艱難時期。當然，我們必須處力那些目前看起來需要解決的問題，但賽季還有很多比賽要打。」

