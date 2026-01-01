自由電子報
運動部》部長李洋新年新希望：讓運動成為更多人生活中的力量

2026/01/01 17:15

運動部長李洋。（資料照，記者陳逸寬攝）運動部長李洋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部2025年9月9日掛牌成立，新科部長李洋上任近4個月來感觸良多，這位奧運羽球雙金名將在社群媒體發文，回顧轉換跑道後忙碌公務生活，並透露新年新希望，期許讓運動成為更多人生活中的力量。

「今年真的過得很快，常感覺時間都不夠我用。」30歲的李洋表示，從國手變成部長責任非常重大，2025年不是一個「完成了什麼」的年份，而是一個「開始承擔」的年份，讓他開始用不同的位置，看運動、想運動、也為運動負責，這段期間經歷也學習許多寶貴經驗，「這一年，我走進了很多場館、校園與賽事現場，看見大家因為運動而找到自信，看見選手在壓力下仍然選擇堅持，也看見許多幕後工作者，默默撐起台灣運動的每一個細節。」

李洋特地感謝這一年來，陪伴一起前進的夥伴、同仁與所有關心台灣運動的所有朋友們，並強調未來的路一定不輕鬆，但身為運動部長，他始終會記得自己為什麼出發，「新的一年，希望我們都能在各自的位置上，繼續為熱愛的事情努力，也讓運動，成為更多人生活中的力量。感恩我們一起走過的2025，2026我們繼續努力！」

運動部長李洋。（取自李洋臉書）運動部長李洋。（取自李洋臉書）

