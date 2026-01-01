NBA》「詹皇」防守不積極？ 經紀人發聲：要依靠41歲的去防守...

詹姆斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人近5戰吞4敗，剛滿41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的防守表現也遭到外界批評。不過，詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）認為，通常超級巨星不會是球隊防守支柱。

湖人前役以106比128敗給東部龍頭活塞，紫金大軍近4場的敗仗中，平均每場失分為120.5分。湖人目前仍以20勝11敗居西部第5，但本季團隊每場對手拿到117.2分排西部第7。

請繼續往下閱讀...

保羅近日在播客節目《The Game Over Podcast》中表示，「通常不會是超級巨星去擔任球隊的防守支柱，就算事像LeBron的例子，現在有人批評他的防守，但我們都看過他以前的表現了。如果我們真的要依賴一位41歲的人（來防守），那就有大麻煩了。」

保羅還在節目中為生涯共獲4座年度MVP的詹姆斯抱屈，「他原本應該獲得7座（MVP）...以及一次年度最佳防守球員，而且他永遠不可能全票當選，因為他一直照自己的方式做事，而人們不喜歡你走自己的路，特別是在體育界。」

詹姆斯開季因坐骨神經痛缺陣，本季出賽14場，平均每場有20.5分、6.7次助攻、4.9顆籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法