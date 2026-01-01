自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒回顧2025年奇聞軼事 大谷翔平超狂的「146」上榜！

2026/01/01 20:51

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年重拾投打二刀流，最終幫助道奇勇奪二連霸，成為21世紀首支連霸的球隊。權威美媒《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）回顧2025年的奇聞軼事，提到大谷翔平單季跑回146分的壯舉。

大谷翔平去年整季跑回146分的得分傲視全聯盟，追平1889年的歐布萊恩（Darby O'Brien），並列道奇隊史單季得分第2多紀錄。道奇隊史單季得分紀錄保持人是1890年柯林斯（Hub Collins）創下的148分。

《The Athletic》撰文指出，大谷翔平曾經擊出三殺打、被野手三振，還曾連5場開轟，「但這些都不是主秀，因為我們還沒有花足夠的時間談到...他跑回146分。上一次有跑回這麼多分的道奇選手，要追溯到遙遠的1890年。」

史塔克提到，勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）兩人在去年合計跑回140分，大谷翔平卻獨自跑回146分，現役選手曾單季跑回至少140分的就是阿庫尼亞。

「打者翔平」去年締造55轟、102分打點，打擊率2成82，整體攻擊指數（OPS）為1.014，單季跑回146分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中