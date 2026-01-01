MLB》美媒回顧2025年奇聞軼事 大谷翔平超狂的「146」上榜！

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平去年重拾投打二刀流，最終幫助道奇勇奪二連霸，成為21世紀首支連霸的球隊。權威美媒《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）回顧2025年的奇聞軼事，提到大谷翔平單季跑回146分的壯舉。

大谷翔平去年整季跑回146分的得分傲視全聯盟，追平1889年的歐布萊恩（Darby O'Brien），並列道奇隊史單季得分第2多紀錄。道奇隊史單季得分紀錄保持人是1890年柯林斯（Hub Collins）創下的148分。

《The Athletic》撰文指出，大谷翔平曾經擊出三殺打、被野手三振，還曾連5場開轟，「但這些都不是主秀，因為我們還沒有花足夠的時間談到...他跑回146分。上一次有跑回這麼多分的道奇選手，要追溯到遙遠的1890年。」

史塔克提到，勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）兩人在去年合計跑回140分，大谷翔平卻獨自跑回146分，現役選手曾單季跑回至少140分的就是阿庫尼亞。

「打者翔平」去年締造55轟、102分打點，打擊率2成82，整體攻擊指數（OPS）為1.014，單季跑回146分。

