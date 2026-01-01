自由電子報
MLB》「搖頭1次剩3秒...」旅美首年ERA近7 小笠原慎之介談應對投球時鐘

2026/01/01 21:41

小笠原慎之介。（資料照，法新社）小笠原慎之介。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊日籍28歲投小笠原慎之介去年旅美第一個賽季表現欠佳，整季防禦率高達6.98。小笠原慎之介近日在NHK BS的特別節目中坦言，日職時期從未經歷過的「投球時鐘」，讓他一開始相當不適應。

去年以2年350萬美元合約加盟國民隊的小笠原慎之介，旅美首年出賽23場有2場先發，戰績1勝1敗、防禦率6.98，另有1次中繼成功，共投38.2局被敲43安，包含挨了9發全壘打，賞30次三振，丟17次保送、3次觸身球，被打擊率2成89，每局被上壘率為1.55。

小笠原慎之介在節目中指出，「春訓時是由捕手主導配球，但只要我搖頭一次，時間只剩下3秒左右，我就想乾脆自己來配球，投自己想要的球種，至少能毫無遺憾地結束每個半局，所以就改變做法。」

小笠原慎之介提到，當時的時任國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）對他說，「你在日本打9年，自己決定配球就好。你的控球比這裡任何人都好，只要有自信去做就行。」

回顧旅美第一年，小笠原慎之介說，原本預期一定會有不順的時侯，能學到大聯盟的運作方式，覺得很有趣。展望旅美第二年，小笠原慎之介表示，「只能往上爬了，我會抱著『絕對不放棄』的決心奮戰。」

