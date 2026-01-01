NBA》昔日狀元西蒙斯沒球打 知名經紀人評：有些人登頂只想下山

西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前七六人選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）在自由市場乏人問津。知名經紀公司「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）認為，有些人登頂後只想下山。

西蒙斯在2016年以狀元郎之姿加入七六人，曾三度入選明星賽，並拿過聯盟新人王與抄截王，但西蒙斯自2021年起飽受傷勢所苦，近年轉戰籃網、快艇。西蒙斯在去年夏天成為自由身後，至今仍沒有找到新東家。

保羅近日在播客節目《The Game Over Podcast》中評論西蒙斯，「Ben想要的一切都發生了，狀元郎、新人王、全明星、年度最佳陣容，而且還拿到頂薪合約。」

保羅說，面對這些事有兩種方式，「一種是你熱愛這項運動帶給你的東西，另一種是你熱愛這項運動本身。當你從小就打球，大多數的孩子不會說『我想進NBA，我想在NBA打15年』。不，他們只是夢想著進NBA。」

「所以，你一路往那座山頂爬，有些人爬到山頂後會說：『我做到了。』...有些人到了之後會想：『好，我上來了，現在我要下山了』。」保羅指出，「但有些人會想，『OK，現在我想要到更高的地方』，而這就是差別。」

