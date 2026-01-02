自由電子報
MLB》獲大聯盟約卻仍可能重返日職？官網揭西武強投「美」夢現實面

2026/01/02 07:48

高橋光成。（取自大聯盟官網）高橋光成。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌今井達也在入札期限前夕以3年最高6300萬美元合約加盟太空人，總算找到旅美歸宿；不過他的隊友高橋光成「美」夢今年恐怕無法實現，來季可能重返日本職棒。

28歲的高橋光成曾在2021年至2023年單季至少10勝，未料2024年整季15場先發一勝難求，創下0勝11敗的悲情紀錄，該年防禦率3.87也是自2019年以來最高，高橋光成也暫時打消旅美夢。2025年他繳出8勝9敗、防禦率3.04成績，148局飆88次三振，季後重燃「美」夢正式行使入札制度，挑戰大聯盟舞台。

大聯盟官網報導，高橋光成的入札期限將於美東時間4日下午5點截止，消息人士透露，他至少收到1份大聯盟合約的報價，但這恐怕不足以讓他挑戰大聯盟，可能會選擇與西武獅簽下一份複數年合約，重返日職。而這份合約可能包含逃脫條款，允許他明年與完全自由球員身分進入市場，無須再透過入札制度。

官網分析，除非在最後關頭有更大的大聯盟球隊提出報價，否則與西武獅簽複數年約重返日職、並等待明年成完全自由球員，或許是高橋光成目前最現實的發展方向。如果他在2026年繳出亮眼表現，也有助於1年後他在市場上的行情。

