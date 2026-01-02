自由電子報
NBA》金塊嚴重傷兵潮！約基奇替補「大V」也躺了、缺陣時間出爐

2026/01/02 09:02

瓦倫丘納斯。（資料照，路透）瓦倫丘納斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，丹佛金塊中鋒「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）因右小腿拉傷，將在4周後重新評估傷勢。

金塊在昨天對上暴龍的比賽雖拿下勝利，但瓦倫丘納斯在第3節卻出現右小腿不適的情形退場，該場23分8秒的出賽時間6投5中、8罰7中，繳出17分9籃板4助攻1抄截3阻攻的表現，今天確認傷勢後也傳出需缺陣一段時間的壞消息。

金塊在近期遭遇十分嚴重的傷兵困擾，本季開幕戰面對勇士所安排的先發5人：約基奇（Nikola Jokić）、戈登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Christian Braun）與穆雷（Jamal Murray），前4位目前都因傷高掛免戰牌，只有穆雷仍保持健康，如今連身為約基奇替補的「大V」也受傷缺陣，對於球隊的影響可說是非常巨大。

