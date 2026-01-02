MLB》洋基、大都會紐約雙雄根本沒認真要搶今井達也！官網分析原因

今井達也加盟太空人。（取自MLB Network X）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌今井達也確定加盟太空人，休季傳出對他有興趣的紐約雙雄洋基大都會，最終都未能簽下這位日本好手，對此美媒也分析原因。

洋基與大都會來季在先發輪值方面都有部分問題待解決，但顯然今井達也並非他們的答案。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基與大都會「並沒有認真參與」今井達也的爭奪戰；另外，據傳小熊也曾試圖加入競爭。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）則認為，道奇、大都會與洋基這些大市場球隊，之所以從未真正積極參與今井達也爭奪戰，在於對道奇與洋基來說，他們根本不需要花錢引進一名先發投手，因為兩隊的先發輪值都已經相當強大。

而儘管大都會仍需要先發投手，但費桑德引述消息人士指出，大都會並不認為今井能成為具有影響力的先發投手；而大都會總裁史登斯（David Stearns） 一向對簽下超過3年的投手合約持保留態度。目前市場上的頂級先發如瓦德茲（Framber Valdez）或蘇亞雷斯（Ranger Suárez），很可能會要求更長年線的合約，史登斯會選擇對其中一人「All In」還是會轉向交易市場，仍有待觀察。

