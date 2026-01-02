NBA》37歲「死神」杜蘭特依舊致命！率火箭4連勝還寫隊史超狂紀錄

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第4的火箭在客場碰上東部第13名的籃網，37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）鐮刀依舊致命，單場貢獻22分同時送出加入火箭後新高的11次助攻，率隊120：96大勝，還寫下超狂紀錄。

杜蘭特今天上陣37分鐘創下本季新高，15投8中包含2顆三分球，攻下22分，另送出11次助攻同樣也寫下本季新高，還外帶5籃板。根據紀錄顯示，杜蘭特也以37歲又95天年紀，成為火箭隊史單場拿下20分10助攻的最老球員。

火箭今天奪下4連勝，湯普森（Amen Thompson）以12投10中的超高命中率攻下全隊最高23分，森根（Alperen Sengun）貢獻20分6籃板6助攻，伊森（Tari Eason）15分9籃板，史密斯（Jabari Smith Jr.）與替補的謝波德（Reed Sheppard）各挹注14分。

籃網吞下2連敗，少了本季大爆發的小波特（Michael Porter Jr.），全隊進攻乏善可陳，由板凳出發的湯瑪斯（Cam Thomas）攻下全隊最高的21分，先發最高則是由威廉斯（Ziaire Williams）拿下14分，克勞尼（Noah Clowney）與克雷斯頓（Nic Claxton）各有11分。

