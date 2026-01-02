自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》37歲「死神」杜蘭特依舊致命！率火箭4連勝還寫隊史超狂紀錄

2026/01/02 09:45

杜蘭特。（法新社）杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第4的火箭在客場碰上東部第13名的籃網，37歲「死神」杜蘭特（Kevin Durant）鐮刀依舊致命，單場貢獻22分同時送出加入火箭後新高的11次助攻，率隊120：96大勝，還寫下超狂紀錄。

杜蘭特今天上陣37分鐘創下本季新高，15投8中包含2顆三分球，攻下22分，另送出11次助攻同樣也寫下本季新高，還外帶5籃板。根據紀錄顯示，杜蘭特也以37歲又95天年紀，成為火箭隊史單場拿下20分10助攻的最老球員。

火箭今天奪下4連勝，湯普森（Amen Thompson）以12投10中的超高命中率攻下全隊最高23分，森根（Alperen Sengun）貢獻20分6籃板6助攻，伊森（Tari Eason）15分9籃板，史密斯（Jabari Smith Jr.）與替補的謝波德（Reed Sheppard）各挹注14分。

籃網吞下2連敗，少了本季大爆發的小波特（Michael Porter Jr.），全隊進攻乏善可陳，由板凳出發的湯瑪斯（Cam Thomas）攻下全隊最高的21分，先發最高則是由威廉斯（Ziaire Williams）拿下14分，克勞尼（Noah Clowney）與克雷斯頓（Nic Claxton）各有11分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中