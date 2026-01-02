自由電子報
MLB

經典賽》上一屆時逢小孩出生退賽 藍鳥鐵捕再獲機會披墨西哥戰袍

2026/01/02 10:08

藍鳥捕手柯克將出戰經典賽。（圖片取自墨西哥國家隊官方X）藍鳥捕手柯克將出戰經典賽。（圖片取自墨西哥國家隊官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據官方消息指出，多倫多藍鳥明星鐵捕柯克（Alejandro Kirk）將代表家鄉墨西哥出戰世界棒球經典賽。

目前27歲的柯克，去年完成他生涯第6個大聯盟賽季，總計130場的出賽，繳出.282/.348/.421的打擊三圍，轟出個人單季最多的15發全壘打與76分打點，OPS+111，幫助藍鳥一路過關斬將前進世界大賽，面對道奇7場比賽的OPS高達.980，但最終還是無緣捧起冠軍金盃。

守備部分，柯克擔綱捕手的場次有118場為個人生涯最多，1012次的守備機會發生9次失誤，此外去年的盜壘阻殺率為19.8%，低於聯盟平均的21.5%，不過一進入張力更高的季後賽，蹲了163局失誤數則來到完美的0。

柯克在上一屆的WBC就有望能為墨西哥出戰，但當時遇到小孩即將出生而宣布退賽，今年將再次獲得穿上國家隊球衣的機會，並與同屬B組的英國、美國、巴西以及義大利交戰，比賽場地為休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）。

除了柯克外，目前正式公佈的墨西哥隊成員還有水手與紅襪的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及杜蘭（Jarren Duran）。

