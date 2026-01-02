自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》多明尼加痛失超夢幻大聯盟戰力！釀酒人、費城人王牌都不打

2026/01/02 10:26

佩洛塔、桑契斯。（資料照）佩洛塔、桑契斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月正式開打，星光熠熠的多明尼加近期卻傳出壞消息，兩大王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）與桑契斯（Cristopher Sánchez）都先後表態不參加經典賽。

佩洛塔2025年為釀酒人出賽33場，投176.2局送出204次三振，拿下17勝（6敗）位居國聯勝投王，ERA+高達154，fWAR值3.6，今年入選生涯第2次全明星賽，同時在國聯塞揚獎票選排名第5。

桑契斯2025年為費城人出賽32場，投202局狂飆212次三振，奪下13勝5敗，ERA+是誇張的176，fWAR值也高達6.4，今年在國聯塞揚獎票選高居第2，惜敗給海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），另在國聯MVP票選位居第15名。

多明尼加痛失兩位大聯盟巨星等級的戰力，不過攤開現有陣容，打線依舊恐怖，包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、拉米瑞茲（José Ramírez）、馬堤（Ketel Marte）、佩多摩（Geraldo Perdomo）、索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、克魯茲（Elly De La Cruz）、狄亞茲（Yainer Diaz）；投手陣容則相對黯淡，目前確定參戰的僅有阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）與烏塞塔（Edwin Uceta）等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中