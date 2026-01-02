經典賽》多明尼加痛失超夢幻大聯盟戰力！釀酒人、費城人王牌都不打

佩洛塔、桑契斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月正式開打，星光熠熠的多明尼加近期卻傳出壞消息，兩大王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）與桑契斯（Cristopher Sánchez）都先後表態不參加經典賽。

佩洛塔2025年為釀酒人出賽33場，投176.2局送出204次三振，拿下17勝（6敗）位居國聯勝投王，ERA+高達154，fWAR值3.6，今年入選生涯第2次全明星賽，同時在國聯塞揚獎票選排名第5。

桑契斯2025年為費城人出賽32場，投202局狂飆212次三振，奪下13勝5敗，ERA+是誇張的176，fWAR值也高達6.4，今年在國聯塞揚獎票選高居第2，惜敗給海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），另在國聯MVP票選位居第15名。

多明尼加痛失兩位大聯盟巨星等級的戰力，不過攤開現有陣容，打線依舊恐怖，包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、拉米瑞茲（José Ramírez）、馬堤（Ketel Marte）、佩多摩（Geraldo Perdomo）、索托（Juan Soto）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、克魯茲（Elly De La Cruz）、狄亞茲（Yainer Diaz）；投手陣容則相對黯淡，目前確定參戰的僅有阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）與烏塞塔（Edwin Uceta）等人。

