體育 棒球 MLB

MLB》66.6億差距！今井達也、村上宗隆價碼不如預期 美媒：還記得...

2026/01/02 11:02

今井達也、村上宗隆。（資料照）今井達也、村上宗隆。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕此休季不少日職球星入札挑戰大聯盟，但最終合約都不如原先預期理想，甚至有不小差距，也讓美媒感到意外。

當時《The Athletic》記者布里頓（Tim Britton）曾預測村上宗隆能獲得的金額將會是8年1.585億美元，但他最終僅和白襪簽下2年3400萬美元合約；《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前預測，今井達也有機會拿到一份8年2億美元大約，但最終也只和太空人簽下3年最高6300萬美元合約。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）發文直言，兩人最終的合約價碼，與當初外界看好，竟達至少2.12億美元（約66.6億新台幣）差距：「還記得當時大家預測今井達也和村上宗隆在自由市場上的身價總計會超過3億美元嗎？結果這兩人的合約總額僅8800萬美元，價碼低得令人意外。」

目前還在自由市場上的日職球星，還包含岡本和真與高橋光成。先前已經傳出岡本和真赴美與大聯盟球隊會面；至於高橋光成則是今天傳出有收到至少1份大聯盟合約，但最終可能還是會重返日職與西武獅簽下複數年合約，未來再視情況投入自由市場。

