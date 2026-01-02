NBA》鮑威爾36分領銜 熱火險勝東部龍頭活塞喜獲4連勝

鮑威爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客對上活塞的熱火，靠著鮑威爾（Norman Powell）砍下全場最高36分的帶領下，幫助球隊以118：112擊退東部龍頭收下4連勝。

活塞雖在比賽一開始較為優勢，但熱火在首節結束前連續命中4球外加2罰逆轉比數，雖然次節一度被活塞小小反超，但很快又要回領先，甚至在第3節一度有多達22分的分數差距。

請繼續往下閱讀...

不過進入決勝節，活塞隨即展現身為東部龍頭的實力，在比賽剩下46秒時將分差縮小到只有兩分，不過熱火也不輕易將勝利拱手讓人，小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）中距離轉身跳投隨即拉開比數之外，活塞也開始自亂陣腳，先是湯普森（Ausar Thompson）邊線的傳球發生要命失誤，以及坎寧安（Cade Cunningham）的犯規讓鮑威爾兩罰皆進，讓活塞錯失能夠翻轉戰局的機會。

鮑威爾今天包括三分外線14中7在內，全場23投12中外帶5罰全進，砍下36分表現最為亮眼，板凳出發的小賈奎茲也繳出將近7成的命中率進帳19分，威金斯（Andrew Wiggins）與艾德巴約（Bam Adebayo）分別得到17與15分。

活塞部分，一哥坎寧安打出31分8籃板11助攻、外帶2抄截2阻攻的表現，但個人也發生高達7次失誤與4次犯規，替補上陣的薩塞爾（Marcus Sasser）緊隨其後也有18分入袋。

坎寧安。（美聯社）

