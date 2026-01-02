MLB》沒能及時體會大谷「三響10K」傳說夜！道奇主帥：體壇最偉大

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平上季在國聯冠軍賽G4二刀流上演單場「三響砲+10K」傳說級演出，近日道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）回想起，直呼是運動史上最偉大的表現。

大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演二刀流神級演出，「投手大谷」交出6局飆10K無失分、「打者翔平」三響砲，幫助道奇以5：1擊敗釀酒人，連2年挺進世界大賽，自己也靠著單場開外掛一掃前面表現不佳陰霾，獲得系列賽MVP。

昨天東京電視台播出的節目《大谷翔平的「為什麼」背後有故事》中，羅伯斯接受獨家專訪回憶起大谷該場比賽的表現，他直言：「當時因為成功晉級世界大賽太過開心，贏球那一刻還沒想太多。但重新回想翔平當晚的表現時，那種震撼感簡直讓人窒息。單場6局10K外加3轟是史上前所未見的壯舉，回頭來看，這絕對可以稱作運動史上最強的單場個人表現。」

另外，羅伯斯也談到「投手大谷」與「打者翔平」在精神面上的差異，關鍵在「說話次數」，「翔平在擔任指定打擊時，專心打擊比較放鬆，話也稍微多一點；但當他要投球時，神情會變得非常嚴肅，話也會變少，光看這點就能明白，登板當天他需要比平常更強大的集中力。」

