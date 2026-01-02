MiLB》最速162.5KM！專家看好道奇21歲火球男來季爆發 揭核心問題

道奇季中三方交易引進21歲火球左投瑟維諾斯基。（取自紅人高A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網新秀專家波瑞克（Jesse Borek）、戴克斯特拉（Sam Dykstra）與溫里布（Ben Weinrib）撰文盤點來季各隊有望迎來大爆發的新秀，衛冕軍道奇部分，21歲火球左投瑟維諾斯基（Adam Serwinowski）獲得矚目。

瑟維諾斯基在2022年選秀會第15輪被紅人選中，並在2025年季中透過三方交易轉戰道奇，上季他在高階1A為紅人與道奇合計出賽24場（23場先發），拿下5勝1敗，投108.2局飆136K，防禦率3.89；其中他在道奇高A投34.1局，防禦率是出色的1.83，ERA+高達222，也首度升上2A，出賽1場投3局，防禦率9.00。

大聯盟官網球探報告給予瑟維諾斯基速球60分、滑球60分、變速球45分、控球45分與整體50分的評價。專家指出，他最快球速來到101英哩（約162.5公里）且具備上竄效果，其火球加上高轉速滑球，展現出極高潛力，同時憑藉著短揮臂與出色的出手延伸，讓他投球姿勢極具欺敵性，讓打者更加難以對付。

不過專家也點出，瑟維諾斯基目前面臨的核心問題在於變速球穩定度不足，以及控球精準度仍待提升，其保送率確實從11.7%進步到10.1%，但若要在高階小聯盟繼續攀升，仍需進一步改善。但對他來說，道奇是相當理想的成長體系，球隊擁有深厚的投手戰力，加上他在下個休季前還不需進入規則五選秀保護名單，讓道奇有充分時間來磨練他。

