自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》最速162.5KM！專家看好道奇21歲火球男來季爆發 揭核心問題

2026/01/02 12:04

道奇季中三方交易引進21歲火球左投瑟維諾斯基。（取自紅人高A官方X）道奇季中三方交易引進21歲火球左投瑟維諾斯基。（取自紅人高A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網新秀專家波瑞克（Jesse Borek）、戴克斯特拉（Sam Dykstra）與溫里布（Ben Weinrib）撰文盤點來季各隊有望迎來大爆發的新秀，衛冕軍道奇部分，21歲火球左投瑟維諾斯基（Adam Serwinowski）獲得矚目。

瑟維諾斯基在2022年選秀會第15輪被紅人選中，並在2025年季中透過三方交易轉戰道奇，上季他在高階1A為紅人與道奇合計出賽24場（23場先發），拿下5勝1敗，投108.2局飆136K，防禦率3.89；其中他在道奇高A投34.1局，防禦率是出色的1.83，ERA+高達222，也首度升上2A，出賽1場投3局，防禦率9.00。

大聯盟官網球探報告給予瑟維諾斯基速球60分、滑球60分、變速球45分、控球45分與整體50分的評價。專家指出，他最快球速來到101英哩（約162.5公里）且具備上竄效果，其火球加上高轉速滑球，展現出極高潛力，同時憑藉著短揮臂與出色的出手延伸，讓他投球姿勢極具欺敵性，讓打者更加難以對付。

不過專家也點出，瑟維諾斯基目前面臨的核心問題在於變速球穩定度不足，以及控球精準度仍待提升，其保送率確實從11.7%進步到10.1%，但若要在高階小聯盟繼續攀升，仍需進一步改善。但對他來說，道奇是相當理想的成長體系，球隊擁有深厚的投手戰力，加上他在下個休季前還不需進入規則五選秀保護名單，讓道奇有充分時間來磨練他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中