自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》馬克西、艾奇康聯手飆分 七六人逆轉勝送獨行俠4連敗

2026/01/02 13:16

馬克西。（法新社）馬克西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本場作客迎戰獨行俠的七六人，靠著馬克西（Tyrese Maxey）以及探花艾奇康（VJ Edgecombe）聯手飆分，幫助球隊以123：108拿下2連勝，同時送給對手獨行俠4連敗。

獨行俠首節靠著狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）以及克里斯蒂（Max Christie）的帶領，使團隊命中率高達65.2%率先取得優勢，但次節七六人火力更上一層，命中率同樣是突破6成，並獲得多達12次罰球機會且僅1次沒投進，單節爆砍41分在上半場逆轉。

易籃後，獨行俠的火力持續低迷，下半場全隊47投只有18中，18次外線出手機會更是僅3顆進球，相比之下，七六人的命中率仍能保持在5成以上，三分球17投7中，讓對手無法有效追近比分，最終收下比賽勝利。

七六人得分上雙的5人裡，就有3人的分數突破2字頭，馬克西全場24投14中，砍下34分8籃板10助攻為今日最優，艾奇康14投9中攻下23分緊隨其後，恩比德（Joel Embiid）也有22分入袋，此外面對前東家的葛林姆斯（Quentin Grimes）也拿下19分7籃板3阻攻的成績。

獨行俠部分，克里斯蒂挹注18分為隊內最高，因內收肌痠痛缺陣兩場比賽的戴維斯（Anthony Davis）重返球場則繳出13分8籃板，佛拉格則是有12分，團隊與七六人相同都有5名選手達成雙位數得分，卻無一人分數來到20分。

艾奇康。（路透）艾奇康。（路透）

戴維斯。（路透）戴維斯。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中