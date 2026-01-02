NBA》馬克西、艾奇康聯手飆分 七六人逆轉勝送獨行俠4連敗

馬克西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本場作客迎戰獨行俠的七六人，靠著馬克西（Tyrese Maxey）以及探花艾奇康（VJ Edgecombe）聯手飆分，幫助球隊以123：108拿下2連勝，同時送給對手獨行俠4連敗。

獨行俠首節靠著狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）以及克里斯蒂（Max Christie）的帶領，使團隊命中率高達65.2%率先取得優勢，但次節七六人火力更上一層，命中率同樣是突破6成，並獲得多達12次罰球機會且僅1次沒投進，單節爆砍41分在上半場逆轉。

易籃後，獨行俠的火力持續低迷，下半場全隊47投只有18中，18次外線出手機會更是僅3顆進球，相比之下，七六人的命中率仍能保持在5成以上，三分球17投7中，讓對手無法有效追近比分，最終收下比賽勝利。

七六人得分上雙的5人裡，就有3人的分數突破2字頭，馬克西全場24投14中，砍下34分8籃板10助攻為今日最優，艾奇康14投9中攻下23分緊隨其後，恩比德（Joel Embiid）也有22分入袋，此外面對前東家的葛林姆斯（Quentin Grimes）也拿下19分7籃板3阻攻的成績。

獨行俠部分，克里斯蒂挹注18分為隊內最高，因內收肌痠痛缺陣兩場比賽的戴維斯（Anthony Davis）重返球場則繳出13分8籃板，佛拉格則是有12分，團隊與七六人相同都有5名選手達成雙位數得分，卻無一人分數來到20分。

