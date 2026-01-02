自由電子報
MLB》從「浪費時間」到彼此尊敬！道奇主帥談大谷與克蕭的特殊羈絆

2026/01/02 12:49

克蕭與大谷。（資料照）克蕭與大谷。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平當初旅美選擇加盟天使，令道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）直言「根本在浪費大家時間」；直到2024年大谷轉戰道奇，兩位巨星的關係變得越來越緊密。近日道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在節目中，也談到兩位子弟兵之間的羈絆。

大谷於2017年休季決定入札挑戰大聯盟，為了說服大谷，道奇當初還找來3名球星趕到他經紀公司的辦公室。包括克蕭、透納（Justin Turner）與泰勒（Chris Taylor），大夥們開了將近3個小時的會，然而最終大谷選擇天使，也讓克蕭與透納當時都直言，大谷和他的經紀人浪費大家很多時間。

但隨著大谷在2024年加盟道奇，他與克蕭的關係也出現轉變。近期在東京電視台《大谷翔平的「為什麼」背後有故事》節目中，羅伯斯回憶道：「當翔平選擇天使時，大家都很失落，我們真的很希望他能來。但當我們知道翔平要來到道奇時，克蕭其實非常開心。而且翔平本來就很尊敬克蕭，克蕭也一直對翔平抱持尊敬之意。所以在這兩年間，他們的關係變得更加緊密。」

對於為何大谷與克蕭之間會有如此特別的關係，羅伯斯點出兩人的共同點：「偉大的球員，總是會彼此尊重，他們從不把任何事視為理所當然，兩個人都對自己要求嚴格，而且非常好勝。正因如此，他們把彼此當作一面鏡子，在相互映照之中也加深這段情誼。」

