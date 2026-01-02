自由電子報
NBA》拒絕沈船！大哥雷納德爆砍45分 快艇6連勝「北伐」瞄準附加賽

2026/01/02 14:41

雷納德。（美聯社）雷納德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在主場對決爵士，靠著老大哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）狂轟45分鬼神表現，率領快艇118：101大勝爵士，近期掃出一波6連勝，一路「北伐」來到西部第11名。

爵士賽前宣布馬卡南（Lauri Markkanen）、喬治（Keyonte George）兩大主力高掛免戰牌，快艇開賽把握機會爆打一波16：0攻勢，首節打完取得31：17大幅領先優勢。不過次節爵士回神，用團隊命中率50%回應快艇，單節打出33：22猛攻，半場打完快艇僅剩53：50領先。

易籃後雙方持續緊咬，來到決勝節再度由雷納德一夫當關，單節14投8中狂轟20分接管比賽。雷納德今天之前4戰分別攻下41分、28分、55分與33分，今天上陣39分鐘29投16中爆砍45分外帶6顆三分球，外帶7籃板3助攻2抄截，帶領快艇豪奪6連勝。

快艇從先前一度在西部倒數第2，如今掃出6連勝後，以12勝21敗暫居西部第11名，距離第10名的拓荒者剩1.5場勝差，若維持好表現有望擠進附加賽行列。除了雷納德之外，哈登（James Harden）此役也貢獻20分7助攻，巴頓（Nicolas Batum）14分4顆三分球，瓊斯（Derrick Jones Jr.）與桑德斯（Kobe Sanders）各挹注10分。

爵士吞下2連敗，目前戰績與快艇相同，排名西部第12。此役由板凳出發的安德森（Kyle Anderson）攻下全隊最高22分，森薩博（Brice Sensabaugh）20分，威廉斯（Cody Williams）18分，克里爾（Isaiah Collier）16分。

