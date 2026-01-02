12強》不看可惜！《冠軍之路》已讓會長5刷、締台灣影史紀錄片首日票房紀錄

中職會長蔡其昌（左）和中信兄弟球星曾頌恩昨出席12強紀錄片活動。（牽猴子提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計破千萬！各地出現排隊人潮搶看電影，一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全台票房冠軍」兩項驚人記錄！

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1日）兵分台灣南北兩地戲院，與影迷相見歡；中職會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到台中戲院參與映後活動。已經5刷的蔡其昌用「不看可惜」力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員。

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給台灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。《冠軍之路》 （ HERO！HITO！）原聲帶數位上架（連結：https://coopworks.lnk.to/HEROHITO），更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm。

