自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

12強》不看可惜！《冠軍之路》已讓會長5刷、締台灣影史紀錄片首日票房紀錄

2026/01/02 14:41

中職會長蔡其昌（左）和中信兄弟球星曾頌恩昨出席12強紀錄片活動。（牽猴子提供）中職會長蔡其昌（左）和中信兄弟球星曾頌恩昨出席12強紀錄片活動。（牽猴子提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計破千萬！各地出現排隊人潮搶看電影，一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全台票房冠軍」兩項驚人記錄！

《冠軍之路》導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1日）兵分台灣南北兩地戲院，與影迷相見歡；中職會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到台中戲院參與映後活動。已經5刷的蔡其昌用「不看可惜」力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員。

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨台、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給台灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。《冠軍之路》 （ HERO！HITO！）原聲帶數位上架（連結：https://coopworks.lnk.to/HEROHITO），更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/herohitofilm

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中