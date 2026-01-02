網球》45歲大威婚後持外卡重出江湖 創澳網最年長紀錄

大威將以外卡資格再戰澳網球場。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾拿下7座網球大滿貫賽女單冠軍的大威廉絲（Venus Williams），2日獲得澳洲網球公開賽外卡參賽資格，將以45歲之齡成為澳網歷來最年長的女單選手，且距離她初次亮相澳網已隔整整28年，堪稱女網傳奇。

綜合外電報導，澳網主辦單位2日宣布，即將在本月18日開賽的澳網公開賽，將迎來重量級嘉賓大威。她上一次參加澳網是在2021年，並曾兩度獲得女單亞軍，分別在2003年和2017年的決賽中輸給小威。

大威表示：「我很高興能回到澳洲，期待在澳洲的夏季賽場上拼搏。我在那裡留下許多美好的回憶，我很感激有機會重返這個對我職業生涯意義非凡的地方。」

大威在澳網的戰績為54勝21敗，今年將是她第22次出現在澳網正賽的賽場上。主辦單位表示，大威將成為澳網正賽史上年紀最大的女選手，打破先前由日本選手伊達公子保持的紀錄。伊達公子在2015年澳網首輪出局時為44歲。

此外，這也是大威新婚後再戰球場。去年12月底，大威在美國佛州棕櫚灘舉行婚禮，新郎是丹麥出生的模特兒兼演員普瑞蒂（Andrea Preti）。

大威預計下週將打奧克蘭菁英賽（Auckland Classic），為1月18日到2月1日舉行的澳網熱身。

