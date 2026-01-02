大馬賽》新年首場大賽6日登場 周天成、林俊易首輪強碰、麟榤配缺席

周天成、林俊易。（本報資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕進入2026年，BWF世界巡迴賽即將迎來全新賽季，超級1000系列馬來西亞羽球公開賽羽球賽在1月6日點燃戰火，台灣好手精銳盡出，其中男單首輪就要上演「台灣內戰」，由台灣一哥周天成大戰「左手重砲」林俊易。

BWF今年仍為4場1000等級大賽，分別有馬來西亞公開賽、全英公開賽、印尼公開賽和中國公開賽，其中馬來西亞公開賽率先展開，各國好手普遍都會參賽，盼在新賽季首站就能打出佳績。

世界排名第6的周天成榮膺男單第5種子，不過命運巧合安排抽中林俊易，兩人將在國際賽第7度交鋒，小天在之前對戰取得4勝2敗優勢。另外，王子維、李佳豪、戚又仁也有參賽。

男雙方面，世界排名13的王齊麟／邱相榤並未參賽，主要是邱相榤在去年12月年終總決賽弄傷膝蓋，為求保險起見，麟榤配1月將不會參賽，期待邱相榤能傷勢痊癒再戰，兩人本季預計從2月從亞洲混合團體錦標賽展開。李哲輝／楊博軒、李芳至／李芳任、劉廣珩／楊博涵、陳子睿／林煜傑都會參戰。

女單部分，邱品蒨、林湘緹在首輪強碰，且下輪對手可能是世界排名第2中國女將王祉怡；台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈也要對上台灣組合林筱閔／汪郁喬。

