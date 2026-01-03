湖人戰灰熊、勇士戰龍頭雷霆 今日賽事預告與轉播

柯瑞（左）、吉爾吉斯亞歷山大（右）。（資料照，法新社）

近5戰吞4敗、暫居西部第5的湖人，今天將在主場面對西部第9的灰熊，紫金一哥東契奇（Luka Doncic）和41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），將碰上明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）、莫蘭特（Ja Morant）的組合。

西部第8的勇士將碰上龍頭雷霆，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）將對決雷霆MVP球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

TPBL賽事，高雄海神將碰上台啤雲豹，中信特攻將碰上攻城獅；PLG方面，富邦勇士將碰上台鋼獵鷹。

TPVL賽事，台北伊斯特面對桃園雲豹飛將，台鋼天鷹碰上台中連莊。

另外還有UBL大專棒球聯賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

11：00 灰熊 VS 湖人 轉播：緯來體育

11：00 雷霆 VS 勇士 轉播：緯來育樂

114學年度UBL大專棒球聯賽 八強賽

09：30 國立體大 VS 南華大學

13：30 臺東大學 VS 輔仁大學

轉播：MOMO TV

TPBL

14：30 雲豹 VS 海神

17：00 攻城獅 VS 特攻

轉播：緯來體育、緯來精采

TPVL

15：00 桃園雲豹飛將 VS 台北伊斯特

18：30 台中連莊 VS 台鋼天鷹

轉播：愛爾達體育4台、緯來育樂

日本職業籃球B.League

16：00 茨城機器人 VS 滋賀湖泊

轉播：愛爾達體育1台

PLG

17：00 獵鷹 VS 勇士

轉播：MOMO TV

澳洲職棒

16:30 阿德雷德巨人 vs 雪梨藍襪

轉播：DAZN 1、DAZN 3

英超

20：20 阿斯頓維拉 VS 諾丁漢森林 第20輪

22：50 布萊頓 VS 伯恩利 第20輪

轉播：愛爾達體育1台

