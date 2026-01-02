中職》自掏腰包買打擊手套給學弟妹 張肇元暖心叮嚀：不要捨不得用！

張肇元特地準備打擊手套送給富源國小的學弟妹。（球芽基金提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，邀請在花蓮出生的台鋼雄鷹捕手擔任頒獎嘉賓，他除了以自身經歷勉勵小球芽，更自掏腰包買打擊手套給母校花蓮富源國小的學弟妹，還暖心提醒他們：「一定要拿出來用，不要捨不得。」

在花蓮地區球芽服務學校共有15所，包括水源國小、新城國小、中原國小、中正國小、化仁國中、平和國中、光復國中、光復國小、太巴塱國小、富源國小、瑞穗國中、瑞穗國小、豐濱國中、三民國中及玉里國小棒球隊，這次共計有121位小球員分別獲頒「羅道厚特別獎」、「球芽基金獎學金」與「閱讀獎學金」等三種類型獎學金，肯定孩子們在追逐棒球夢想的同時，也願意為學習付出心力。

畢業於富源國小與化仁國中的張肇元返鄉與小球芽們近距離交流，分享自身從地方球場走向職業舞台的成長歷程，他表示，進入職棒後最大的對手其實是自己，「每天把該完成的訓練做好，就是超越昨天的自己。」他鼓勵小球芽不必急著與他人比較，而是專注於每日進步，抱持「開心打球、認真念書」的態度，在球場上勇於嘗試與挑戰，即使失敗也能成為成長的養分。

談及自身歷程，張肇元坦言職棒之路並非一路順遂，首次參加職棒測試會未能入選，但因事前已有規劃，才能穩定心態、持續前行；他也分享自己是在大學階段才真正體會到學習的重要性，強調「學習是最有效率的自我投資，不僅能幫助理解棒球，也能看懂數據。」面對小球員提問「當同學都比我強時該怎麼辦？」張肇元則勉勵孩子先認識自己、設定目標，專注朝目標努力，逐步找到屬於自己的定位。

當張肇元走進校園為孩子們頒獎時，他笑說：「重新回到校園，又讓我想起小時候打球的那些回憶，這種感覺真的很神奇。」特別是在回到母校化仁國中時，當年指導他的學務主任馮紀國主任特別到場，而目前任教於中正國小、同樣曾指導過肇元的教練黃振宗，也帶著小學弟前來領獎。看到昔日教過的子弟兵穿上球衣重返母校，兩位師長皆感到格外欣慰，並勉勵現場的小學弟們以學長為榜樣，在球場與學業上持續努力。

這次行程雖未能回到母校富源國小，但在光復國中為前來受獎的富源國小學弟妹頒獎時，張肇元也準備自掏腰包購買的打擊手套致贈學弟妹。富源國小教練林漢龍也是張肇元的學長，除了向他表達感謝之意，也熱情邀約他有空回母校與孩子們一起練球，並開玩笑地說道：「下次還可以回母校送車喔！」

球芽基金亦感謝多家企業夥伴熱情響應理念，包括 Under Armour 台灣總代理星裕國際股份有限公司、BnnBee 當支蜜、titan 太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬、TAIWOLF 台灣狼、ORINGO 林果良品等，提供豐富獎品。

