自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》自掏腰包買打擊手套給學弟妹 張肇元暖心叮嚀：不要捨不得用！

2026/01/02 15:53

張肇元特地準備打擊手套送給富源國小的學弟妹。（球芽基金提供）張肇元特地準備打擊手套送給富源國小的學弟妹。（球芽基金提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕球芽基金近日於花蓮巡迴進行「花蓮地區服務學校獎學金頒獎」，邀請在花蓮出生的台鋼雄鷹捕手擔任頒獎嘉賓，他除了以自身經歷勉勵小球芽，更自掏腰包買打擊手套給母校花蓮富源國小的學弟妹，還暖心提醒他們：「一定要拿出來用，不要捨不得。」

在花蓮地區球芽服務學校共有15所，包括水源國小、新城國小、中原國小、中正國小、化仁國中、平和國中、光復國中、光復國小、太巴塱國小、富源國小、瑞穗國中、瑞穗國小、豐濱國中、三民國中及玉里國小棒球隊，這次共計有121位小球員分別獲頒「羅道厚特別獎」、「球芽基金獎學金」與「閱讀獎學金」等三種類型獎學金，肯定孩子們在追逐棒球夢想的同時，也願意為學習付出心力。

畢業於富源國小與化仁國中的張肇元返鄉與小球芽們近距離交流，分享自身從地方球場走向職業舞台的成長歷程，他表示，進入職棒後最大的對手其實是自己，「每天把該完成的訓練做好，就是超越昨天的自己。」他鼓勵小球芽不必急著與他人比較，而是專注於每日進步，抱持「開心打球、認真念書」的態度，在球場上勇於嘗試與挑戰，即使失敗也能成為成長的養分。

談及自身歷程，張肇元坦言職棒之路並非一路順遂，首次參加職棒測試會未能入選，但因事前已有規劃，才能穩定心態、持續前行；他也分享自己是在大學階段才真正體會到學習的重要性，強調「學習是最有效率的自我投資，不僅能幫助理解棒球，也能看懂數據。」面對小球員提問「當同學都比我強時該怎麼辦？」張肇元則勉勵孩子先認識自己、設定目標，專注朝目標努力，逐步找到屬於自己的定位。

當張肇元走進校園為孩子們頒獎時，他笑說：「重新回到校園，又讓我想起小時候打球的那些回憶，這種感覺真的很神奇。」特別是在回到母校化仁國中時，當年指導他的學務主任馮紀國主任特別到場，而目前任教於中正國小、同樣曾指導過肇元的教練黃振宗，也帶著小學弟前來領獎。看到昔日教過的子弟兵穿上球衣重返母校，兩位師長皆感到格外欣慰，並勉勵現場的小學弟們以學長為榜樣，在球場與學業上持續努力。

這次行程雖未能回到母校富源國小，但在光復國中為前來受獎的富源國小學弟妹頒獎時，張肇元也準備自掏腰包購買的打擊手套致贈學弟妹。富源國小教練林漢龍也是張肇元的學長，除了向他表達感謝之意，也熱情邀約他有空回母校與孩子們一起練球，並開玩笑地說道：「下次還可以回母校送車喔！」

球芽基金亦感謝多家企業夥伴熱情響應理念，包括 Under Armour 台灣總代理星裕國際股份有限公司、BnnBee 當支蜜、titan 太肯專業運動襪、正光製藥有限公司、piinngo-piinngo 法式手工料理果醬、TAIWOLF 台灣狼、ORINGO 林果良品等，提供豐富獎品。

張肇元擔任球芽花蓮區頒獎嘉賓。（球芽基金提供）張肇元擔任球芽花蓮區頒獎嘉賓。（球芽基金提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中