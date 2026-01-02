MLB》西武獅虧大？今井達也若旅美1年後就FA 入札金僅360萬美元

今井達也。（資料照，取自西武獅官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅王牌投手今井達野季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以3年5400萬美元加盟休士頓太空人。日媒《體育報知》推估，如果今井達也在旅美首年結束後成為自由身，母隊西武可能只拿到360萬美元的入札金（約新台幣1.1億元）。

今井達也與太空人隊的3年5400萬美元合約、總值最高6300萬美元，每年都可以選擇跳脫成自由身。今井的年薪至少1800萬美元，如果今年丟滿100局就能拿到300萬美元的激勵獎金，而且2027年和2028年的年薪皆升至2100萬美元。

請繼續往下閱讀...

《體育報知》報導，今井達也的基本合約為3年5400萬美元，預計西武獅將獲997.5萬美元的入札金。若把激勵獎金列入，西武獅最多可拿到1132.5萬美元的入札金。

不過，若今井達也旅美第一年沒有達成單季100局的激勵獎金條件、並在季後成為自由球員，西武獅只能拿到360萬美元的入札金、換算約5.6億日圓。

養樂多日職強打村上宗隆以2年3400萬美元加盟白襪，預計讓養樂多球團拿到657.5萬美元的入札金。

日本強投山本由伸在2023年季後旅美，最後以12年3.25億美元合約加入道奇，當時讓歐力士球團進帳5062萬5000美元的入札金，換算約70億日圓。

《體育報知》提到，今井達也和村上宗隆都是透過短約，在下一次取得自由球員資格時，仍有機會爭取更長年限、總額更高的合約，這對選手本身來說是利多，但對於送出選手的日職球團來說，能用於補強戰力的入札金將減少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法