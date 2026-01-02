自由電子報
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》基隆黑鳶啦啦隊也有韓援3本柱！林冠綸解釋經費來源

2026/01/02 16:44

基隆黑鳶總經理林冠綸。（記者陳志曲攝）基隆黑鳶總經理林冠綸。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽今在1月2日點燃戰火，新軍基隆黑鳶與職籃球隊一樣有啦啦隊助陣，總經理林冠綸表示，啦啦隊的表演經費都由妻子Endo經營的公司贊助，並未動用基隆市府的經費。

基隆黑鳶本季成為SBL第5隊，今晚交手台灣啤酒迎來隊史首戰，近期陸續公布啦啦隊應援消息引發討論，這支藝維克國際娛樂經紀有限公司旗下的啦啦隊將有9名成員參與基隆黑鳶比賽的應援，其中包含3名韓籍成員朱睿智、安惠志、文慧真，以及1名日籍成員Chihiro，板橋體育館除今天外，還有1月4日與24日的賽事，基隆體育館則預計有5場。

藝維克國際娛樂經紀有限公司的負責人正是林冠綸的妻子Endo，他表示，基隆黑鳶的應援都由藝維克國際娛樂經紀有限公司贊助、吸收所有成本，他表示，「她算是被我凹的，我們沒有多餘的經費，她看我們經營得很努力、很辛苦，也希望能支持我們。」

林冠綸指出，基隆黑鳶希望在有限的經費下達到最好的標準，無論是否是在SBL舞台，都希望以最高規格經營球隊，因此很多花費都是自籌，要感謝很多贊助商，他強調，「絕對沒有因為她是我老婆，所以我把錢花在他們身上，這些都是我們努力用我們的資源找出來的，沒有讓球隊的錢花在不該花的地方，我們希望用最少的預算達到最大的效果，希望大家多支持我們。」

