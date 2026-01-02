自由電子報
新興球類匹克球興起 成銀髮族、上班族新寵

2026/01/02 16:45

打匹克球很簡單，有球拍和球就能打。（記者葉永騫攝）打匹克球很簡單，有球拍和球就能打。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕近年來新興運動匹克球在全球開始流行，由於與網球、桌球及羽毛球的規則很像，也引了不少人加入這項運動，屏東市五十七歲的盧先生說，以前是打羽球運動，但因年紀大了，禁不起高強度運動，才學習匹克球，現在匹克球對年長者較適合。

匹克球是結合羽球、桌球、網球元素，為近年來新興的一種運動球類，由於場地小、球速適中、規則簡單易上手，很快在學校及社區流行，加上對關節的負擔較低，能夠訓練心肺、協調及思考能力，也受到銀髮族的喜愛，甚至有打羽球、網球的球友轉來打匹克球，尤其是羽毛球成本上漲、網球練習環境變差後最為明顯，為符合民眾的需求，屏東市公所在廣興公園設立了三塊場地，每天滿滿都是打球的球友。

蔡姓球友說，匹克球的球場就和羽球場差不多，面積並不大，而且可以在戶外運動，加上運動成本較低，因此深受歡迎，近年來有不少人加入，未來如果國際競賽列入，將會有更多人投入。

盧姓球友則指出，他原本是打羽球，但現在年齡大了，加上羽球現在的成本變高，所以改打匹克球，覺得是很舒服的運動，可以減少運動傷害的發生，但目前屏東的球場不足，公部門有必要再增加球場，鼓勵民眾多運動。

匹克球的打法與桌球、網球很類似，面積則日下小一些。（記者葉永騫攝）匹克球的打法與桌球、網球很類似，面積則日下小一些。（記者葉永騫攝）

匹克球的場地比網球小，和羽球場差不多。（記者葉永騫攝）匹克球的場地比網球小，和羽球場差不多。（記者葉永騫攝）

