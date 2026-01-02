NBA》看金塊MVP球星約基奇的意外傷勢 讓杜蘭特深有感觸

約基奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊三屆MVP球星約基奇（Nikola Jokic）因被隊友踩到左腳，不慎造成左膝蓋過度伸展，將在四週後重新評估傷勢。曾經歷類似傷勢的火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant），對於約基奇的傷勢讓他深有感觸。

火箭今天以120比96輕取籃網，杜蘭特賽後受訪談到約基奇的傷勢時表示，「我最不希望看到Nikola遇到的情況就是，像我那時候一樣，大家開始叫你『痛痛人』，希望他不要被這樣看待，因為那真的是一種你根本無法控制的意外傷勢。」

杜蘭特認為，約基奇這次的傷勢只休四週，並不是太嚴重的傷，這算是好消息，不是MCL扭傷或是二級損傷，感覺只是輕微的拉傷，他很快就能重返賽場，「他對這項比賽太重要了，你想看到最好的球員在球場上。」

杜蘭特過去曾經連2年因膝蓋傷勢影響缺陣，2022年1月遇到左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，當時隊友B.布朗（Bruce Brown）被撞倒後往後跌，撞到了杜蘭特，這次傷勢讓杜蘭特缺陣21場比賽。

另一次是在2023年1月8日（美國時間），當時效力熱火的J.巴特勒（Jimmy Butler）向後倒下，撞到杜蘭特的右膝，杜蘭特從那之後就再也沒有為籃網出賽，1個月後被交易至太陽，直到該年3月才復出，共缺席20場比賽。

