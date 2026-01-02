自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李大浩來了 擔任中信兄弟春訓客座打擊教練

2026/01/02 18:35

兄弟今天正式公告，邀請韓國傳奇球星李大浩，擔任春訓期間的客座打擊教練。（兄弟提供）兄弟今天正式公告，邀請韓國傳奇球星李大浩，擔任春訓期間的客座打擊教練。（兄弟提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟今天正式公告，邀請韓國傳奇球星李大浩，擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。

李大浩生涯橫跨韓國、日本及美國職棒，累積多項紀錄，生涯通算486發全壘打，是亞洲職棒史上極具代表性的右打重砲手之一。退役後雖轉戰影視圈發展，仍持續投入棒球推廣工作。去年中職例行賽期間，李大浩曾透過棒球交流活動巡迴來台，臨場指導選手打擊練習並獲得高度迴響。此次受邀擔任中信兄弟客座打擊教練，不僅是他首次來台以教練身分參與球隊訓練，亦有機會於2月25日中信兄弟與日職福岡軟銀鷹隊的交流賽中，隨隊以教練身分出賽。

隨著「打擊策略教練」成為國際先進職棒聯盟的主流配置，中信兄弟為提升教練團專業深度，將於明年球季延攬西田明央與後藤駿太擔任打擊教練，分別專責打擊策略與打擊機制相關職務，全面強化團隊打擊策略的規劃與執行。球團期待兩位年輕打擊教練，能結合其對科技輔助訓練、影像分析與情蒐資料運用的高度適應力，並與李大浩客座打擊教練有效整合數據分析與場上實務經驗，為中信兄弟團隊打擊體系注入符合新世代棒球趨勢的嶄新動能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中