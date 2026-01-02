自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》5人得分上雙打敗台啤 基隆黑鳶隊史首戰開紅盤

2026/01/02 19:13

周儀翔（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）周儀翔（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽今在板橋體育館點燃戰火，新軍基隆黑鳶發揮團隊戰力，5人得分超過雙位數，以88：85力退台灣啤酒，隊史首勝順利到手。

第5隊黑鳶由楊志豪出任主帥，在SBL選秀指名亞運3x3籃球金牌成員余祥平成為狀元，由前攻城獅好手王子綱擔任隊長，前領航猿球星周儀翔也在SBL舞台重返賽場。

黑鳶今首節在王子綱挹注9分帶領下，帶著25：20領先進入次節，台啤在菜鳥王鈞聖、外籍生石博恩以及塔林（Gerard Tarin Jr.）輸出下一度反超，兩隊在此節倒數3分鐘還一度打出火氣，路易士與鄭駿龍都各吞下一次違反運動精神犯規，黑鳶靠節末胡凱翔外線破網、王振原得手，打完前兩節握有54：47優勢。胡凱翔拿下全隊最高12分，台啤則是石博恩與塔林各有13分進帳，王鈞聖拿下11分。

黑鳶易籃後持續維持優勢，王子綱倒數一分鐘飆進三分彈助隊將領先擴大至雙位數，黑鳶帶著70：60領先決勝節，台啤末節緊咬比分，倒數2分鐘追到75：81，接下來周儀翔2罰都沒失手，黑鳶再度拉開差距，不過台啤在倒數12秒追到只剩4分差，接著黑鳶吳怡斌發生傳球失誤，讓比賽再度出現懸念，謝承諳隨後補籃放進2分，台啤追到85：87，胡凱翔站上罰球線2罰1中，黑鳶以3分差帶走勝利。

胡凱翔外線3投3中拿下全隊最高20分，隊長王子綱挹注17分，王振原拿下14分，林孟學貢獻11分，周儀翔10分、5籃板、4助攻，不過也出現7次失誤。

台啤方面，菜鳥王鈞聖拿下全場最高22分，塔林18分，謝承諳和石博恩都拿17分。

胡凱翔中距離出手。（記者陳志曲攝）胡凱翔中距離出手。（記者陳志曲攝）

王子綱（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）王子綱（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

石博恩（右）三分出手。（記者陳志曲攝）石博恩（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

基隆黑鳶拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）基隆黑鳶拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中