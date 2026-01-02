SBL》5人得分上雙打敗台啤 基隆黑鳶隊史首戰開紅盤

周儀翔（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕第23季SBL超級籃球聯賽今在板橋體育館點燃戰火，新軍基隆黑鳶發揮團隊戰力，5人得分超過雙位數，以88：85力退台灣啤酒，隊史首勝順利到手。

第5隊黑鳶由楊志豪出任主帥，在SBL選秀指名亞運3x3籃球金牌成員余祥平成為狀元，由前攻城獅好手王子綱擔任隊長，前領航猿球星周儀翔也在SBL舞台重返賽場。

黑鳶今首節在王子綱挹注9分帶領下，帶著25：20領先進入次節，台啤在菜鳥王鈞聖、外籍生石博恩以及塔林（Gerard Tarin Jr.）輸出下一度反超，兩隊在此節倒數3分鐘還一度打出火氣，路易士與鄭駿龍都各吞下一次違反運動精神犯規，黑鳶靠節末胡凱翔外線破網、王振原得手，打完前兩節握有54：47優勢。胡凱翔拿下全隊最高12分，台啤則是石博恩與塔林各有13分進帳，王鈞聖拿下11分。

黑鳶易籃後持續維持優勢，王子綱倒數一分鐘飆進三分彈助隊將領先擴大至雙位數，黑鳶帶著70：60領先決勝節，台啤末節緊咬比分，倒數2分鐘追到75：81，接下來周儀翔2罰都沒失手，黑鳶再度拉開差距，不過台啤在倒數12秒追到只剩4分差，接著黑鳶吳怡斌發生傳球失誤，讓比賽再度出現懸念，謝承諳隨後補籃放進2分，台啤追到85：87，胡凱翔站上罰球線2罰1中，黑鳶以3分差帶走勝利。

胡凱翔外線3投3中拿下全隊最高20分，隊長王子綱挹注17分，王振原拿下14分，林孟學貢獻11分，周儀翔10分、5籃板、4助攻，不過也出現7次失誤。

台啤方面，菜鳥王鈞聖拿下全場最高22分，塔林18分，謝承諳和石博恩都拿17分。

胡凱翔中距離出手。（記者陳志曲攝）

王子綱（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

石博恩（右）三分出手。（記者陳志曲攝）

基隆黑鳶拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）

