48隊齊聚台南拚榮耀！2026巨人盃青少棒開打 日本隊也來了

2026臺南巨人盃青少棒錦標賽大合影。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026巨人盃國際青少棒錦標賽今（2）日在亞太國際棒球訓練中心室內投打練習場熱血開打，來自全台各地及日本的48支青少棒勁旅齊聚台南，展開為期6天的精彩對決，一起為夢想全力揮棒。

本屆賽事將一路進行到1月7日，參賽隊伍橫跨台南、台北、新北、桃園、台中、高雄、花蓮、屏東、澎湖等18個縣市，還有2支日本球隊共襄盛舉。比賽場地遍布亞太成棒副球場、文中56棒球場、文小2棒球場、中信科技大學棒球場、中信金融管理學院棒球場及小北B棒球場，展現台南承辦大型棒球賽事的完整量能。

請繼續往下閱讀...

南市府副秘書長徐健麟表示，巨人盃不只是青少年切磋球技的重要舞台，更是台南推動國際體育交流的具體成果。透過與國外球隊交手，年輕選手不僅能累積比賽經驗，也能拓展視野，以球會友，讓「棒球城市」的精神持續在台南扎根。

體育局長陳良乾指出，巨人盃青少棒是台南巨人盃3級賽事中，參賽隊伍數最多的一項，已成為全國青少棒的重要指標賽事。市府除完善場地與賽程規劃，也同步加強賽事安全，希望選手在優質環境中盡情發揮，留下難忘回憶。

體育局也預告，1月4日將邀請南市3級棒球學校到全美戲院觀賞世界12強紀錄片《冠軍之路》，3月還將轉播2026世界棒球經典賽，邀請全國球迷一起到台南，用行動支持棒球、感受最熱血的棒球時刻。

2026台南巨人盃青少棒錦標賽開幕徐健麟副秘書長致詞。（南市體育局提供）

2026臺南巨人盃青少棒錦標賽貴賓開球。（南市體育局提供）

2026臺南巨人盃青少棒錦標賽開幕，民德國中陳竑愷選手代表運動員宣誓。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法