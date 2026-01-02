自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

箱根驛傳》熱血！黑田朝日寫紀錄 率青山從16名大逆轉奪往路冠軍

2026/01/02 20:03

青山學院大學上演大逆轉。（產經體育提供）青山學院大學上演大逆轉。（產經體育提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第102屆箱根驛傳今天登場，尋求衛冕的青山學院大學上演令人嘖嘖稱奇的大逆轉，雖第一區跑完只排第16名，但黑田朝日在第五區的山路階段強勢發揮，以1小時07分16秒刷新區間紀錄，助隊以5小時18分09 的成績刷新往路紀錄。

箱根驛傳有20所大學加上1所關東聯合隊競技隊參賽，每一隊由10名選手完成總計217.1公里的接力賽， 1月2日是前五區的往路賽，3日則是後五區的復路賽，除了決定最終冠軍，各隊也要力拚保住前10，避免落入資格賽。

青山學院大學在第一區由小河原陽琉披掛上陣，跑出第16名，但之後急起直追，飯田翔大在第二區跑完後來到第11名，宇田川瞬矢在第三區再超車3人來到第8名，第四區的平松享祐跑完後來到第5名。

進入總長20.8公里，爬升超過800公尺的第五區，黑田在接下接力帶時還落後3分25秒，但他先後超越城西大、國學院大、中大，最後階段連早稻田大學的工藤慎作也一併反超，率先衝線完成不可思議的大逆轉，贏下往路冠軍，黑田也成為名符其實的「新山神」。

對於能比去年的區間紀錄還快了1分54秒，且率領青山學院上演大逆轉，黑田賽後表示，其實自己當下沒想多，就是努力的追，原本預期大概只能排第三，但沒想到狀況比預想的好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中