箱根驛傳》熱血！黑田朝日寫紀錄 率青山從16名大逆轉奪往路冠軍

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第102屆箱根驛傳今天登場，尋求衛冕的青山學院大學上演令人嘖嘖稱奇的大逆轉，雖第一區跑完只排第16名，但黑田朝日在第五區的山路階段強勢發揮，以1小時07分16秒刷新區間紀錄，助隊以5小時18分09 的成績刷新往路紀錄。

箱根驛傳有20所大學加上1所關東聯合隊競技隊參賽，每一隊由10名選手完成總計217.1公里的接力賽， 1月2日是前五區的往路賽，3日則是後五區的復路賽，除了決定最終冠軍，各隊也要力拚保住前10，避免落入資格賽。

青山學院大學在第一區由小河原陽琉披掛上陣，跑出第16名，但之後急起直追，飯田翔大在第二區跑完後來到第11名，宇田川瞬矢在第三區再超車3人來到第8名，第四區的平松享祐跑完後來到第5名。

進入總長20.8公里，爬升超過800公尺的第五區，黑田在接下接力帶時還落後3分25秒，但他先後超越城西大、國學院大、中大，最後階段連早稻田大學的工藤慎作也一併反超，率先衝線完成不可思議的大逆轉，贏下往路冠軍，黑田也成為名符其實的「新山神」。

對於能比去年的區間紀錄還快了1分54秒，且率領青山學院上演大逆轉，黑田賽後表示，其實自己當下沒想多，就是努力的追，原本預期大概只能排第三，但沒想到狀況比預想的好。

