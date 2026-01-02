SBL》基隆黑鳶沒有外籍生 楊志豪：如果表現差不多寧願給本土機會

基隆黑鳶拿下隊史首勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕SBL基隆黑鳶今團隊5人得分超過雙位數，以88：85力克台灣啤酒，隊史首戰成功開胡，且本土球員表現不俗，總教練楊志豪表示，團隊有備而來，接下來必須有更多耐心、控制失誤。

黑鳶今迎來隊史首戰，帶著10分領先進入決勝節，不過末節因失誤過多被台啤逐漸弭平分差，最後以3分差險勝，楊志豪指出，能拿下首勝非常開心，「球員也都非常賣力，但在細節上要做得更好，尤其是失誤與進攻籃板。」黑鳶今發生19次失誤，台啤只有7次。

請繼續往下閱讀...

楊志豪指出，黑鳶為了新賽季準備充足，球員也都非常期待賽季來臨，「透過這一場比賽，相信讓所有的觀眾看到，我們其實是有爭冠的實力，但還是要提醒，我們的細節還是要做好，要更有耐心，今天球員的耐心還不夠，所以讓對手覺得有機會。」

黑鳶此役5人得分超過雙位數，且都是本土球員，胡凱翔攻下全隊最高20分，隊長王子綱挹注17分，外援路易士提早犯滿畢業，只拿下5分，楊志豪指出，目前會持續觀察路易士是否適合團隊，「今天只是第一場，還是要持續觀察，假如洋將沒有競爭力，跟別隊就會有落差。」

台啤陣中有外籍生石博恩，不過黑鳶目前沒有外籍生，楊志豪提到，陸續有外籍生來試訓，但現階段沒有適合的人選，「如果4號位5號位跟（吳）怡斌、（林）孟學都差不多，我寧願用本土球員，給本土球員更多機會。」

基隆黑鳶總教練楊志豪。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法