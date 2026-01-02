自由電子報
中職》去年季後遭兄弟釋出 吳哲源宣布暫別賽場、高掛球鞋

2026/01/02 21:25

吳哲源。（資料照，記者廖耀東攝）吳哲源。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟31歲投手吳哲源去年季後遭球隊不續約，他今天在臉書上宣布，「我決定暫別這項我最熱愛的運動，高掛球鞋，邁向人生的下一個階段。」

吳哲源在臉書發文說，「『2016 中華職棒選秀會第十輪 中信兄弟球團指名　投手　吳哲源』，十年前，當我聽到司儀唱名的那一刻，內心百感交集。那是夢想成真的瞬間，也是我第一次真正意識到，這條路，將會走得不容易。從那天起，「證明自己」，成了我心中最堅定、也最誠實的信念。披上中信兄弟球衣的這十年，是我人生中最珍貴的一段時光。狀況順遂時，有貴人提攜；面對低潮與挑戰時，也總有人在身旁給我力量。」

吳哲源寫道，「在一次次調整、轉型與堅持之中，我得以在生涯後期，以先發投手的身分，完成屬於自己的角色。更難能可貴的是，能夠身披中華隊戰袍，代表國家出戰世界棒球經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。這個棒球夢，我走了二十年，很精彩，也很珍貴。」

「然而，再怎麼努力，身體終究會給出提醒。在與傷勢長時間對話、反覆思考之後，我決定暫別這項我最熱愛的運動，高掛球鞋，邁向人生的下一個階段。在家人與孩子最需要我的時候，回到他們身邊，陪伴他們成長。」吳哲源說。

吳哲源提到，「心中有不捨，但沒有遺憾。若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。謝謝中信兄弟球團這十年來的栽培與照顧，謝謝每一位教練、隊友、防護團隊，以及始終不離不棄、為我吶喊的球迷朋友們。更要謝謝一路陪伴我的父母、家人與朋友，是你們，讓這場棒球夢，得以完整而美好。未來，我會帶著這些回憶與感謝，繼續向前。謝謝大家。我是中信兄弟 93 號 吳哲源。」

吳哲源是在2016年選秀會第10輪的低順位進入兄弟球團，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的成績單，該年勇奪最佳進步獎，2023年經典賽對上荷蘭隊的關鍵一戰，吳哲源貢獻4.1局1安打無失分的好投，率領台灣隊奪勝。不過，吳哲源在2023年5月18日因右肩傷勢退場，自此之後再也沒有回到一軍賽場，去年季後遭釋出。

