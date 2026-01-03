中職》昔跟球團有「薪」結 經典賽抗荷英雄引退感念：「我是中信兄弟93號吳哲源」

吳哲源。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在2022年於中信兄弟投出11連勝，又在2023年經典賽對荷蘭一戰成名，吳哲源曾在2023年球季因加薪幅度未和球團達成共識出現「薪」結，但在他過去受肩傷所困的這兩季，兄弟球團分別讓他維持月薪22萬、20萬的薪資水準，他也在昨（2日）宣布引退時感謝兄弟10年來的栽培與照顧，並在文末驕傲寫下：「我是中信兄弟93號 吳哲源」。

吳哲源在2016年季中選秀獲兄弟第10輪指名，卻在2022年上演灰姑娘傳奇，單季繳出11勝1敗、防禦率2.85的本土王牌身手，也在該年年度頒獎典禮拿下最佳進步獎和投手金手套。在2023年2月經典賽，吳哲源先在正選30人名單時遭到割愛，後來又因曾仁和受傷而替補，在生涯首披國家隊戰袍就對荷蘭繳出4.1局只被敲1安打無失分，不但率台灣隊贏球，更獲封「抗荷英雄」。

只是吳哲源在2023年季前和兄弟球團因談薪遲未達共識，甚至在該年開季他已先發3場，於同年4月21日由球團直接宣布今年月薪從12.5萬加薪至24萬，當時曾引發不小討論。此後更出現生涯轉折點，吳哲源在2023年5月18日的單季第7場先發，因突發的右肩傷勢退場，此後他就未在一軍出賽，直到去年4月26日於二軍復出，合計出賽6場防禦率高達10.29，僅1場最快球速達到140公里，而後在去年最後一天確定遭到兄弟釋出，兩天後他在個人社群宣布高掛球鞋。

儘管和球團曾有「薪」結，但吳哲源在2023年僅出賽7場繳出2勝3敗後，隔年季前以扣薪2萬至22萬達成共識，在前年整季因復健空白後，他去年季前仍僅遭扣薪2萬，來到月薪20萬。兄弟球團在這兩季多給了吳哲源足夠的薪資保障和復健時間，但並未等到他健康回歸，因此在去年11月28日未將他列入60人保留名單，而後在12月31日確定不再續約。

「謝謝中信兄弟球團這十年來的栽培與照顧，謝謝每一位教練、隊友、防護團隊，以及始終不離不棄、為我吶喊的球迷朋友們」，吳哲源在引退宣言中寫下他對球團及球迷的感謝，更謝謝一路陪伴他的父母、家人與朋友，當中他也提到，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」文末他署名「我是中信兄弟93號 吳哲源」，更展現他對曾經身為兄弟人的驕傲。

