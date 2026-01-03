自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》昔跟球團有「薪」結 經典賽抗荷英雄引退感念：「我是中信兄弟93號吳哲源」

2026/01/03 07:03

吳哲源。（資料照，記者林正堃攝）吳哲源。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在2022年於中信兄弟投出11連勝，又在2023年經典賽對荷蘭一戰成名，吳哲源曾在2023年球季因加薪幅度未和球團達成共識出現「薪」結，但在他過去受肩傷所困的這兩季，兄弟球團分別讓他維持月薪22萬、20萬的薪資水準，他也在昨（2日）宣布引退時感謝兄弟10年來的栽培與照顧，並在文末驕傲寫下：「我是中信兄弟93號 吳哲源」。

吳哲源在2016年季中選秀獲兄弟第10輪指名，卻在2022年上演灰姑娘傳奇，單季繳出11勝1敗、防禦率2.85的本土王牌身手，也在該年年度頒獎典禮拿下最佳進步獎和投手金手套。在2023年2月經典賽，吳哲源先在正選30人名單時遭到割愛，後來又因曾仁和受傷而替補，在生涯首披國家隊戰袍就對荷蘭繳出4.1局只被敲1安打無失分，不但率台灣隊贏球，更獲封「抗荷英雄」。

只是吳哲源在2023年季前和兄弟球團因談薪遲未達共識，甚至在該年開季他已先發3場，於同年4月21日由球團直接宣布今年月薪從12.5萬加薪至24萬，當時曾引發不小討論。此後更出現生涯轉折點，吳哲源在2023年5月18日的單季第7場先發，因突發的右肩傷勢退場，此後他就未在一軍出賽，直到去年4月26日於二軍復出，合計出賽6場防禦率高達10.29，僅1場最快球速達到140公里，而後在去年最後一天確定遭到兄弟釋出，兩天後他在個人社群宣布高掛球鞋。

儘管和球團曾有「薪」結，但吳哲源在2023年僅出賽7場繳出2勝3敗後，隔年季前以扣薪2萬至22萬達成共識，在前年整季因復健空白後，他去年季前仍僅遭扣薪2萬，來到月薪20萬。兄弟球團在這兩季多給了吳哲源足夠的薪資保障和復健時間，但並未等到他健康回歸，因此在去年11月28日未將他列入60人保留名單，而後在12月31日確定不再續約。

「謝謝中信兄弟球團這十年來的栽培與照顧，謝謝每一位教練、隊友、防護團隊，以及始終不離不棄、為我吶喊的球迷朋友們」，吳哲源在引退宣言中寫下他對球團及球迷的感謝，更謝謝一路陪伴他的父母、家人與朋友，當中他也提到，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：爸爸，曾經是一名職棒球員。」文末他署名「我是中信兄弟93號 吳哲源」，更展現他對曾經身為兄弟人的驕傲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中