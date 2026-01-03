自由電子報
體育 即時新聞

網球》西西帕斯傷癒復出聯合盃開胡 新賽季率希臘隊射日

2026/01/03 07:06

〔記者梁偉銘／綜合報導〕27歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）揮別背傷順利復出，2026年聯合盃旗開得勝，率領希臘隊連下兩點擊敗日本隊，也讓自己在全新賽季有了好的開始。

「之前有許多不確定因素，不知道自己能否參賽。如今打出這種水準，我非常感激。」這是單手反拍的西西帕斯，受到嚴重背傷影響休兵近4個月後重返賽場，首秀找回手感與狀態，6：3、6：4擊敗日本隊望月慎太郎，讓這位前ATP世界第3的兩屆大滿貫男單亞軍士氣大振，「我很健康，這才是最重要的。希望這場比賽讓我信心倍增，為接下來澳洲公開賽做好準備。」

同樣渴望東山再起的希臘女將薩卡里（Maria Sakkari），女單先以6：4、6：2打敗重感冒的前世界球后大坂直美，助隊先馳得點，「第一場比賽你總是會猶豫，因為有時候會誤以為自己季前賽表現不錯，然後期望一舉拿下所有比賽，我強迫自己不要那樣想，我覺得這是關鍵。我只是上場，努力做到訓練中的東西，你知道，我們會不斷進步，會繼續努力提升。」

網壇混合團體賽的聯合盃，本屆於澳洲伯斯、雪梨舉行，希臘隊預賽強勢射日之後，下個對手則為擁有人氣球星拉杜卡努（Emma Raducanu）的英國隊。

西西帕斯。（法新社）西西帕斯。（法新社）

