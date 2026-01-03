NBA》勇士迎戰雷霆巨大壞消息！一哥柯瑞在內的3巨頭全高掛免戰牌

巴特勒、格林與柯瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰雷霆，賽前球隊宣布壞消息，一哥柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）以及「嘴綠」格林（Draymond Green）都將缺陣。

昨天格林已經提前確定輪休，柯瑞則是因左腳踝扭傷出賽存疑。今天賽前《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞確定因腳踝傷勢降級為無法出賽，巴特勒也臨時因生體不適而缺陣。

柯瑞本季出賽25場，場均28.7分4.3助攻4.0籃板1.2抄截，投籃命中率46.8%，三分命中率39.4%，場均出手9.4顆三分命中4顆皆是聯盟之最。巴特勒本季出賽30場，場均19.7分5.6籃板4.9助攻1.4抄截，投籃命中率51.6%，三分命中率41.0%。

勇士除了上述3人之外，確定缺陣的還有小柯瑞（Seth Curry）；雷霆部分，狄恩（Ousmane Dieng）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與威廉斯（Jaylin Williams）也無法上場。勇士目前2連勝，以18勝16敗暫居西部第8；雷霆目前3連勝，以29勝5敗穩居西部龍頭。

