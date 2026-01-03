自由電子報
NBA》金州大軍2022不該奪冠！勇士後衛「對手視角」直呼想終結王朝

2026/01/03 08:31

過去效力灰熊的莫爾頓，如今與柯瑞是勇士隊友。（資料照）過去效力灰熊的莫爾頓，如今與柯瑞是勇士隊友。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士最近一冠是在2022年奪下，當時仍效力灰熊的27歲後衛莫爾頓（De’Anthony Melton）近距離見證，如今成為勇士一員，近日他在節目中以「對手視角」直言，勇士當年根本不該奪冠。

勇士該季以53勝29敗、西部第3種子闖進季後賽；灰熊則以56勝26 敗拿下第2種子，兩隊在次輪碰頭，最終勇士以4：2上演「下剋上」，並在西部決賽中4：1淘汰獨行俠，最終於總冠軍戰4：2力退塞爾提克奪冠。

「2022年他們根本不該拿到冠軍。」當時效力灰熊的莫爾頓在《Dubs Talk》Podcast節目上說道，「他們根本不該站在那個位置上，有太多球隊都比他們強。但他們就是拚，就是靠意志力撐過來，而且每個人都上場、都把自己的角色做好。」

時至今日，即便已經是勇士一員，回想起當時不敵金州大軍的滋味，仍讓莫爾頓直呼：「我們真的很想親手終結那個王朝。」他坦言，當年沒有人認真覺得勇士能一路戰到最後，「但很瘋狂的是，他們必須先過我們這一關，而這其實會是他們最艱難的系列賽之一。」

而當年勇士奪冠的最大功臣，毫無疑問就是一哥柯瑞（Stephen Curry），他在總冠軍戰G4狂轟43分，不僅幫助勇士2：2追平，更徹底扭轉氣勢，最終3連勝奪冠，自己也拿下生涯首座FMVP。談及這位現任隊友，莫爾頓表示：「他真的太誇張了，那種等級的球員會不斷努力，且熱愛比賽。以前我只是個外人，現在我每天看他訓練與付出，就明白他為何可以維持這樣的身手。」

「他的投籃能力已經超乎想像，但更誇張的是他的體能、跑動、對抗性，以及擺脫防守後出手的能力。37歲的他還能場均30非，你只能佩服，同時盡量幫他忙。」莫爾頓還笑說，他到現在仍會問小裴頓（Gary Payton II）：「我真的不知道你們 2022 年到底怎麼贏的！」

