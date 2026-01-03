自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》多明尼加夢幻大聯盟戰力回歸？「普總」稱費城人王牌想參賽

2026/01/03 08:46

桑契斯。（資料照）桑契斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕昨天外媒《La UCA Deportes》報導費城人王牌投手桑契斯（Cristopher Sánchez）表態不參加經典賽，然而今天消息大轉變，根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）等人透露，桑契斯仍有意參加經典賽。

桑契斯2025年為費城人出賽32場，投202局狂飆212次三振，奪下13勝5敗，ERA+是誇張的176，fWAR值也高達6.4，今年在國聯塞揚獎票選高居第2，惜敗給海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes），另在國聯MVP票選位居第15名。

大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，桑契斯對於代表多明尼加參加經典賽有興趣，只不過目前尚未做出正式決定；另一位大聯盟記者高梅茲（Héctor Gómez）也透露，多明尼加總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）向他澄清，桑契斯告訴他非常有興趣為多明尼加征戰經典賽。

另外，先前有外媒指出釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）宣布不參賽的消息，不過他本人在自己的Instagram貼文留言區回應：「他們是在哪裡看到我說我不想去了？」目前仍未有確切消息表明兩人是否將代表多明尼加參賽。

佩洛塔。（資料照）佩洛塔。（資料照）

