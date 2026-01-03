經典賽》南韓玩抓放？韓媒稱放掉日本、全力對決台灣：仍不可忽視...

台灣隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，台灣預賽將與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組。韓媒《體育朝鮮》撰文建議，南韓隊在預賽的關鍵決戰，就是對決台灣。

《體育朝鮮》指出，南韓國家隊近年在國際賽成績慘淡，外界對國家隊的期待明顯下滑，但即便如此，這屆賽事仍被視為「最後一次可以抱持希望的機會」，包含李政厚、金河成、金慧成等大聯盟球員都有意參賽，加上老大哥柳賢振助陣與韓裔大聯盟球員的徵召，從戰力來看，南韓並不會輸給其他強國。

報導指出，當然現在談奪冠仍太早，眼前目標只有一個，就是突破「5取2」的小組賽。而對南韓來說，關鍵戰役說到底仍是台灣，「如果輸給捷克，那就該直接收拾行李了；澳洲絕對不是可以輕忽的對手，但就整體戰力而言仍有勝算。」

報導直言，冷靜下來看，日本實力確實比南韓高出一個層級，大谷翔平、山本由伸等大聯盟球星若全數出賽，更是高出好幾個檔次。因此要在日韓大戰中賭上自尊傾盡全力，還是承認差距、保存戰力全部押注在實質上的決戰，也就是面對台灣之戰，成為總教練柳志炫必須做出的抉擇。

《體育朝鮮》分析，最糟狀況就是為了擊敗日本「All In」主力，結果輸球同時戰力也消耗殆盡，最終在台韓大戰中崩盤。最理想劇本當然是對戰日、台都取勝，以分組第1晉級，但不只日本，台灣如今也早已成為不可忽視的勁敵，近年來持續被世界公認為棒球強國，10多年前那種「只要碰上就能贏」的印象早已不適用，「眼前的事實是：台灣是2024年世界12強賽冠軍，世界排名甚至超越美國高居 2；南韓則位居第4。」

