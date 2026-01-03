自由電子報
MLB》確立GOAT地位剩1件事！美媒預測大谷翔平展現前所未見統治力

2026/01/03 11:41

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》撰文做出2026年賽季大膽預測，記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）看好道奇二刀流巨星大谷翔平將展現前所未有的統治力，拿下國聯塞揚獎，確立他「GOAT（Greatest Of All Time，史上最偉大）」的地位。

大谷翔平2024年生涯首度進軍季後賽就奪冠，接著2025年拿下2連霸，期間以全職指定打擊身分創下史上首見的單季「50轟50盜」壯舉，也成為首位以全職指定打擊奪下MVP的球員。岡薩雷茲指出，大谷短短5年囊括4座MVP，但要確定自己身為「史上最偉大棒球員」的地位還剩下1件事，那就是展現他在投手丘上的統治力。

岡薩雷茲表示，儘管大谷因其強大的進攻能力與鬼神投打二刀流獲得無數讚譽，但長期以來，大谷的投球實力仍普遍被認為略遜於他的打擊，甚至不少人質疑他是否該完全放棄投球。不過2025年，大谷翔平回歸投手丘，依舊繳出相當出色的表現。

今年大谷將與兩位日本同胞山本由伸、佐佐木朗希共同撐起道奇先發輪值，岡薩雷茲直言，在道奇充沛的資源下，今年將是大谷在投手丘上展現前所未有統治力的一年。「屆時，將不會在有懸念，前無古人、後無來者，不會再有人像大谷翔平一樣。」

