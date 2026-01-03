經典賽》「台灣現在也有很多強打者...」 韓名將「超音速」揭勝負關鍵

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，台灣預賽將與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組。綽號「超音速」的前韓職快腿、現任球評的李大炯，近日受訪點出，本屆賽事對台灣一戰最為關鍵，同時也點出勝出關鍵。

韓國職棒KBO在2025年球季的球迷進場總人數首度突破1200萬人，再創韓國棒球全新熱潮，而南韓更希望藉由這股氣勢，在今年WBC擺脫「井底之蛙」的標籤，向世界舞台證明自己。對此球評李大炯表示，國際賽能吸引平時很多不看棒球的球迷，如果能在這種關注下打出佳績，讓大家感受到棒球熱，那將成為更大的力量，因此這屆WBC對韓國棒壇來說至關重要。

請繼續往下閱讀...

近期南韓國家隊連續三屆國際大賽都一輪遊，對於本屆經典賽，李大炯直言最重要的一戰就是台韓大戰，他也點出勝負關鍵，「說到底，投手絕對不能投出失投球。台灣現在擁有強大力量的打者變得非常多，如果比賽前段因為一記失投球，挨長打被先馳得點，就會陷入很被動的局面。」

南韓日前在日韓交流賽中，投手群表現不佳，目前國家隊已經積極徵召老將柳賢振，以及大聯盟紅雀韓裔投手歐布萊恩（Riley O'Brien）的加入；此外，日韓熱身賽連兩戰開轟的怪物新人安賢民，以及傷癒復出的金倒永等年輕球星，表現也備受期待。李大炯信心表示：「年輕球員一旦帶起氣氛會變得很恐怖，如果能加上老將的沉穩與帶領，無論對上哪一國，應該都不會輕易敗下陣。」

