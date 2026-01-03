自由電子報
NBA》字母哥空接暴扣準絕殺！狂轟「30-10-5」超越賈霸成史上第1人

2026/01/03 12:09

亞德托昆波空中接力灌籃準絕殺。（美聯社）亞德托昆波空中接力灌籃準絕殺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天主場對上黃蜂，靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上演空中接力暴扣準絕殺，終場122：121力克黃蜂，亞德托昆波狂轟「30-10-5」，也創下史上第一人紀錄。

公鹿首節被黃蜂打出38：24猛攻，不過隨著賽事進行也逐漸將比分拉近，決勝節7分04秒靠著波提斯（Bobby Portis）跳投總算追平比分。然而黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）最後8.8秒完成三分打取得1分領先，但亞德托昆波在剩4.7秒之際與波特（Kevin Porter Jr.
）上演空接灌籃，成功將比分改寫為122：121，最後也成功守下黃蜂最後一擊，捍衛主場。

亞德托昆波此役上場30分鐘18投11中，攻下全場最高30分，外帶10籃板5助攻1抄截，也讓他生涯「30分10籃板5助攻」的場次來到158場，超越名人堂傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與羅伯森（Oscar Robertson）的157場，成為史上「30分10籃板5助攻」場次最多的球員，寫下史上第一人霸業。

公鹿今多點開花，本季大爆發的羅林斯（Ryan Rollins）此役13投11中包含三分7投6中，攻下全隊次高29分，波提斯板凳出發也貢獻20分4顆三分球，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也挹注18分；黃蜂方面，新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）26分全隊最高，布里吉斯25分，米勒（Brandon Miller）19分。

