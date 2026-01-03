自由電子報
MLB》大谷想和他再戰10年！季後退休的道奇2冠老將還有個心願未了

2026/01/03 12:27

大谷與羅哈斯。（資料照）大谷與羅哈斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕36歲游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）生涯隨道奇奪下2座世界大賽冠軍，休季以1年合約重返衛冕軍，也確定2026年將是他生涯最後一舞。近期在節目中，羅哈斯透露，他還有個未完成的心願。

羅哈斯在2025年世界大賽G7的9局上敲出驚天追平轟，最終將戰線逼進延長賽，幫助道奇打敗藍鳥勇奪二連霸。羅哈斯先前曾透露，在敲出那發起死回生的追平轟，回到休息室之後，大谷翔平親自走向羅哈斯對他說：「 Miggy，你明年不要退休。跟我一起再打10年。」

不過羅哈斯早就宣布今年將是他生涯最後一個賽季，近日在《Dodgers Nation》節目中受訪，他告訴主持人麥凱恩（Doug McKain），希望今年能夠獲得屬於自己的道奇搖頭娃娃，「我真的很希望能成真。那是我一直期待的事情。在道奇球場拿到一個道奇隊的搖頭娃娃，會是我退休前想完成的願望之一。」

羅哈斯休季以1年以550萬美元約重返道奇，今年將在衛冕軍打完球員生涯最後一個球季。先前《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden González）透露，球團預計會在他退休後安排管理職，預計與球員發展相關。

