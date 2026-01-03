NBA》歷史控衛得分王誕生！37歲前MVP魏斯布魯克再創2大傳奇偉業

魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天又以102：129慘遭太陽打爆，持續朝「坦克之路」邁進，少數的亮點還是37歲前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），此役他攻下全隊次高17分，也正式成為NBA史上最會得分的控球後衛。

魏斯布魯克在第四節剩4分23秒之際切入籃下得手，這也是他本場吹後一次出手，之後他就被換下場休息。靠著這顆進球，魏斯布魯克生涯得分2萬6711分，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居歷史得分榜第15名，同時他也完成一項歷史性里程碑，成為NBA歷史控衛得分王。

請繼續往下閱讀...

The bucket that moved Russell Westbrook into 15th on the all-time scoring list



Congrats, Brodie! https://t.co/2S5h6RwM9f pic.twitter.com/V9r1jTuJ1x — NBA （@NBA） January 3, 2026

魏斯布魯克今天上場26分鐘12投6中，包含三分3投1中，攻下17分9籃板6助攻1抄截。目前魏少生涯在得分、籃板、進球數都高居控衛史上第一，籃板則是第3、助攻第6、抄截第7。這位37歲的準名人堂巨星持續在場上奮鬥，有如他的座右銘「Why Not?」，無懼外界酸言酸語，續寫傳奇篇章。

國王吞下4連敗，目前8勝27敗在西部倒數第2。穆雷（Keegan Murray）此役攻下全隊最高23分，外帶9籃板2助攻1火鍋1抄截，艾利斯（Keon Ellis）板凳出發貢獻14分4籃板；太陽方面，主將布克（Devin Booker）21投13中進帳全場最高33分，布魯克斯（Dillon Brooks）18分，威廉斯（Mark Williams）、吉萊斯皮（Collin Gillespie）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）各砍15分。

at the top



Russell Westbrook now holds the most points by a point guard in NBA history. pic.twitter.com/wL4jZd4cOM — Sacramento Kings （@SacramentoKings） January 3, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法