自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》歷史控衛得分王誕生！37歲前MVP魏斯布魯克再創2大傳奇偉業

2026/01/03 12:58

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天又以102：129慘遭太陽打爆，持續朝「坦克之路」邁進，少數的亮點還是37歲前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），此役他攻下全隊次高17分，也正式成為NBA史上最會得分的控球後衛。

魏斯布魯克在第四節剩4分23秒之際切入籃下得手，這也是他本場吹後一次出手，之後他就被換下場休息。靠著這顆進球，魏斯布魯克生涯得分2萬6711分，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson）躍居歷史得分榜第15名，同時他也完成一項歷史性里程碑，成為NBA歷史控衛得分王。

魏斯布魯克今天上場26分鐘12投6中，包含三分3投1中，攻下17分9籃板6助攻1抄截。目前魏少生涯在得分、籃板、進球數都高居控衛史上第一，籃板則是第3、助攻第6、抄截第7。這位37歲的準名人堂巨星持續在場上奮鬥，有如他的座右銘「Why Not?」，無懼外界酸言酸語，續寫傳奇篇章。

國王吞下4連敗，目前8勝27敗在西部倒數第2。穆雷（Keegan Murray）此役攻下全隊最高23分，外帶9籃板2助攻1火鍋1抄截，艾利斯（Keon Ellis）板凳出發貢獻14分4籃板；太陽方面，主將布克（Devin Booker）21投13中進帳全場最高33分，布魯克斯（Dillon Brooks）18分，威廉斯（Mark Williams）、吉萊斯皮（Collin Gillespie）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）各砍15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中