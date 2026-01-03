自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞、巴特勒都沒打 勇士37分差慘輸衛冕軍雷霆

2026/01/03 13:39

勇士慘敗雷霆。（路透）勇士慘敗雷霆。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今包括柯瑞（Stephen Curry）在內的3名老將都缺陣，在主場以94：131敗下陣來，終止近期2連勝。

勇士今除一哥柯瑞外，兩位老將巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）也都缺陣，另外莫爾頓（De'Anthony Melton）、庫明加（Jonathan Kuminga）也都高掛免戰牌，面對西部龍頭雷霆，上半場團隊命中率僅32.6%，外線更是20投僅5中，打完上半場以45：64落後雷霆，全隊僅里查德（Will Richard）得分超過雙位數，拿下13分。

雷霆前兩節以吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）16分最佳，多特（Luguentz Dort）與霍倫格姆（Chet Holmgren）也都有11分進帳，易籃後依舊沒有給予陣容殘缺的勇士太多機會，末節一度領先多達41分，順利收下4連勝。

雷霆今7人得分超過雙位數，吉爾吉斯亞歷山大打28分鐘就拿下30分，霍倫格姆15分、15籃板，替補的卡爾森（Branden Carlson）威金斯（Aaron Wiggins）也都有15分進帳。

勇士方面，團隊命中率僅35.6%，外線命中率29.5%，理查德與穆迪（Moses Moody）都拿13分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注12分。

