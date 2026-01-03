自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MLB》亞洲血脈不再被遺忘 美媒剖析台灣新星李灝宇對老虎的歷史意義

2026/01/03 13:56

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕22歲台灣怪力男李灝宇持續在老虎體系打拚，然而他象徵的，可能是老虎隊史在亞洲血脈的重要傳承。全美棒球記者協會記者、關注老虎農場發展的卡斯提洛（Rogelio Castillo），撰文深入剖析李灝宇對於老虎的歷史意義。

老虎隊史在大聯盟層級與亞洲出生球員並未有太多深厚連結，卡斯提洛點出，這未必是代表球團沒有嘗試，而是反映出球隊過去極少將自身市場定位在來自日本、台灣或其他亞洲地區人才身上。然而隨著棒球本身以及美國密西根州東南部的改變，這種想法也趨於過時。

卡斯提洛盤點老虎隊史近代的亞洲球員，1999年的木田優夫成為隊史首位日本球員，儘管待的時間不長且表現掙扎，但仍具歷史意義。隔年這條道路更加拓廣，找來已經在道奇闖出名號的野茂英雄，儘管僅待一年且成績不如預期，讓他更像是老虎開啟亞洲大門的一段註腳，而非重要篇章，但他仍是至今效力過老虎、成就最高的亞洲投手。

野茂英雄。（資料照）野茂英雄。（資料照）

接下來時間要快轉近10年，老虎才再度在亞洲市場做出較具意義的嘗試，這回將目光轉向台灣，於2009年網羅倪福德，成為隊史首位台灣球員。卡斯提洛表示，倪福德的加盟不僅對底特律意義重大，對整個大聯盟更是一大突破，因為他也是史上首位直接從中職輸出大聯盟的球員。

然而在倪福德新人年繳出亮眼表現有如流星消逝後，老虎幾乎全面退出亞洲市場，超過10年陣中沒有任何日本或台灣球員，也從未有南韓出生的球員代表老虎出賽。卡斯提洛指出，考量全大聯盟在探索南韓好手的成功上，老虎的空白顯得格外醒目。

倪福德。（資料照）倪福德。（資料照）

時間再快轉到2024年，老虎簽下前田健太，再度重返亞洲市場，這也是隊史自野茂英雄以來首位日本投手，同時更是總管哈里斯（Scott Harris）上任後少數簽下的複數年合約之一，無論在戰力或象徵層面上都頗具意義，只不過前田無法將實績轉化到賽場上，然而真正值得關注的，是當前的局勢。

卡斯提洛表示，目前在老虎40人名單陣中的李灝宇，是一個相當重要的名字。雖然他尚未登上大聯盟，但他的存在代表與球隊過往截然不同的路線，他不只是短期租借的實驗品，更不是為了製造話題的自由球員，而是透過交易引進、球團培養與刻意保護、避免在規則五選秀中失去的年輕資產。如果李灝宇順利登上大聯盟，將成為老虎隊史第一位在例行賽登場的亞洲野手。卡斯提洛直言，對一支鮮少涉及亞洲市場的球隊而言，這是一個小卻具意義的里程碑。

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

卡斯提洛分析，李灝宇的發展軌跡也契合球場外的變化。過去20年，密西根州東南部的亞洲人口顯著增長，其中諾維（Novi）更常被稱為密西根的「小東京」，擁有美國全中西部規模最大的日裔社群之一，隨著汽車與科技產業的發展，印度、中國與韓國社群也持續壯大。

卡斯提洛表示，底特律在歷史上或許不被視為亞洲球員首選，但周邊地區早已不再像數十年前木田優夫或野茂英雄所見的模樣，包含基礎設施、社區與文化熟悉度都達到前所未有的高度，更加深密西根州東南部與棒球的連結。儘管老虎在這條路上的歷史不夠悠久，未來是否能繼續擴展也無從保證，但卡斯提洛認為，進步不一定要由轟動性簽約或上億美元的入札金開始，有時改變會從40人名單上的一個名字悄然發生。有時候，一切都只需要一位球員。

李灝宇。（資料照）李灝宇。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中