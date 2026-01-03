MLB》亞洲血脈不再被遺忘 美媒剖析台灣新星李灝宇對老虎的歷史意義

李灝宇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕22歲台灣怪力男李灝宇持續在老虎體系打拚，然而他象徵的，可能是老虎隊史在亞洲血脈的重要傳承。全美棒球記者協會記者、關注老虎農場發展的卡斯提洛（Rogelio Castillo），撰文深入剖析李灝宇對於老虎的歷史意義。

老虎隊史在大聯盟層級與亞洲出生球員並未有太多深厚連結，卡斯提洛點出，這未必是代表球團沒有嘗試，而是反映出球隊過去極少將自身市場定位在來自日本、台灣或其他亞洲地區人才身上。然而隨著棒球本身以及美國密西根州東南部的改變，這種想法也趨於過時。

卡斯提洛盤點老虎隊史近代的亞洲球員，1999年的木田優夫成為隊史首位日本球員，儘管待的時間不長且表現掙扎，但仍具歷史意義。隔年這條道路更加拓廣，找來已經在道奇闖出名號的野茂英雄，儘管僅待一年且成績不如預期，讓他更像是老虎開啟亞洲大門的一段註腳，而非重要篇章，但他仍是至今效力過老虎、成就最高的亞洲投手。

接下來時間要快轉近10年，老虎才再度在亞洲市場做出較具意義的嘗試，這回將目光轉向台灣，於2009年網羅倪福德，成為隊史首位台灣球員。卡斯提洛表示，倪福德的加盟不僅對底特律意義重大，對整個大聯盟更是一大突破，因為他也是史上首位直接從中職輸出大聯盟的球員。

然而在倪福德新人年繳出亮眼表現有如流星消逝後，老虎幾乎全面退出亞洲市場，超過10年陣中沒有任何日本或台灣球員，也從未有南韓出生的球員代表老虎出賽。卡斯提洛指出，考量全大聯盟在探索南韓好手的成功上，老虎的空白顯得格外醒目。

時間再快轉到2024年，老虎簽下前田健太，再度重返亞洲市場，這也是隊史自野茂英雄以來首位日本投手，同時更是總管哈里斯（Scott Harris）上任後少數簽下的複數年合約之一，無論在戰力或象徵層面上都頗具意義，只不過前田無法將實績轉化到賽場上，然而真正值得關注的，是當前的局勢。

卡斯提洛表示，目前在老虎40人名單陣中的李灝宇，是一個相當重要的名字。雖然他尚未登上大聯盟，但他的存在代表與球隊過往截然不同的路線，他不只是短期租借的實驗品，更不是為了製造話題的自由球員，而是透過交易引進、球團培養與刻意保護、避免在規則五選秀中失去的年輕資產。如果李灝宇順利登上大聯盟，將成為老虎隊史第一位在例行賽登場的亞洲野手。卡斯提洛直言，對一支鮮少涉及亞洲市場的球隊而言，這是一個小卻具意義的里程碑。

卡斯提洛分析，李灝宇的發展軌跡也契合球場外的變化。過去20年，密西根州東南部的亞洲人口顯著增長，其中諾維（Novi）更常被稱為密西根的「小東京」，擁有美國全中西部規模最大的日裔社群之一，隨著汽車與科技產業的發展，印度、中國與韓國社群也持續壯大。

卡斯提洛表示，底特律在歷史上或許不被視為亞洲球員首選，但周邊地區早已不再像數十年前木田優夫或野茂英雄所見的模樣，包含基礎設施、社區與文化熟悉度都達到前所未有的高度，更加深密西根州東南部與棒球的連結。儘管老虎在這條路上的歷史不夠悠久，未來是否能繼續擴展也無從保證，但卡斯提洛認為，進步不一定要由轟動性簽約或上億美元的入札金開始，有時改變會從40人名單上的一個名字悄然發生。有時候，一切都只需要一位球員。

